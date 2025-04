El Pocho Lavezzi dijo quién fue el delantero con el que mejor se entendió y no es Messi: "Tengo una relación especial"

Ezequiel "Pocho" Lavezzi se retiró del fútbol profesional en 2019 con la camiseta del Hebei Football Club, equipo del fútbol chino. Ahora, disfruta de mirar partidos en vivo e ir a los estadios, incluso hace una semana se lo vio en el Diego Armando Maradona viendo el triunfo del Napoli por 2-1 ante el Milan por la Serie A.

Durante su gran carrera futbolística, el Pocho tuvo paso por grandes equipos del mundo comenzando por San Lorenzo, Napoli, PSG y también su destacada participación en el Mundial de Brasil 2014 con la Selección argentina. Además de haber vestido la camiseta de diversos clubes, el exfutbolista también supo compartir equipo con grandes estrellas mundiales como Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic o Ángel Di María.

En una entrevista con Terzo Tempo Calcio Napoli, en el canal TeleVomero, el Pocho fue consultado sobre quién fue el mejor jugador que tuvo como su dupla de ataque y sin lugar a dudas que su respuesta sorprendió a todos, ya que no eligió a Messi sino que escogió a Edinson Cavani, futbolista con quién tiene una gran relación fuera de las canchas y fueron una sociedad letal en el elenco italiano.

Cavani, el mejor jugador con el que compartió ataque el Pocho Lavezzi. (Foto: archivo)

“Con Cavani tengo una relación especial. Ahora está en Boca y seguimos hablando siempre de Nápoles. A veces lo etiqueto en Instagram y recordamos los grandes momentos que vivimos. Sin duda, es uno de los mejores delanteros con los que jugué. Y mirá que jugué con Messi. En su posición, es de los más fuertes", sentenció.

“Son recuerdos que guardamos con mucho cariño y que durarán para siempre. Yo le di muchas asistencias y él también me dio a mí, son muchas cosas bonitas”, añadió. Evidentemente, la conexión que establecieron inclinó su opinión hacia lo que tuvo con Messi. Sin embargo, se encontró en una situación complicada cuando le hicieron una pregunta sobre el Ibra: “¿Él o Ibra? No me metas en líos”, soltó entre risas.