Flavio Azzaro, amigo de Riquelme, dijo quién será el DT de Boca: "Para mí el técnico va a ser..."

Cuando parecía que Boca Juniors se reencaminaba con Fernando Gago luego de la desastrosa eliminación en fase previa de la Copa Libertadores ante Alianza Lima, todo se vino abajo tras la caída en el Superclásico con River en el Monumental. Puntero en la Liga Profesional, a una fecha de que comiencen los playoffs y a un mes y medio del Mundial de Clubes, desde Brandsen 805 decidieron dar por finalizado este martes el ciclo de Pintita.

Ante esta impactante noticia, en los últimos dos días comenzó la danza de nombres para encontrar un reemplazo en el banco xeneize, entre los que suenan con más fuerza los de Gabriel Milito y Gustavo Quintero, e incluso se llegó a hablar del regreso de Carlos Bianchi. En ese sentido, Flavio Azzaro, periodista deportivo muy cercano a Juan Román Riquelme, dio su opinión acerca de quién se hará cargo del equipo de ahora en adelante.

El próximo DT de Boca según Flavio Azzaro

"En base a lo que percibo, creo que Boca va a mantener a Mariano Herrón en el cargo", apuntó este martes por la noche en el programa No Podemos Perder de su canal AZZ Streaming, apostando por que el del DT de la Reserva no será un simple interinato. "Si me la tengo que jugar, si tengo que poner guita, el técnico de Boca va a seguir siendo Herrón. No sé si van a presentarlo o no. Siempre que estuvo se aclaró que era interino", insistió.

"Todos dicen que Milito sería candidato… Yo estoy más con Herrón. Y creo que no está mal", continuó expresando, dejando en claro que no se sube al barco de los principales apuntados que aparecieron en los últimos días. Y redondeó: "Trabaja hace rato en Boca, es de la confianza de Riquelme. En este caso puntual, me parecería lo más sano en relación a lo que hay en el mercado", sentenció Azzaro al respecto.

Según Flavio Azzaro, Mariano Herrón continuará siendo el DT de Boca. (Foto: Télam)

Herrón llegó al cuadro de la Ribera en 2020 como ayudante de Miguel Ángel Russo y luego continuaría en el mismo rol durante los ciclos de Sebastián Battaglia y Hugo "el Negro" Ibarra. En 2022 fue oficializado en como DT de Reserva, donde se mantiene hasta el día de hoy. Se hizo cargo de la Primera como interino en varias oportunidades y llegó a dirigir un total de 8 encuentros entre todas, con un saldo de 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas.