La fuerte sentencia de Angulo, jugador de Independiente, sobre Riestra: "En algunas jugadas me reía porque era increíble las..."

El defensor colombiano de Independiente, Álvaro Ángulo, aseguró que “había escuchado que le permitían muchas cosas a Riestra” tras el empate 0-0 por la fecha 15 del torneo Apertura de la Liga Profesional con un controvertido arbitraje de Pablo Echavarría.

Este domingo, Independiente empató 0-0 con Deportivo Riestra en Avellaneda y no pudo recortar distancias con el líder Rosario Central, del cual está a tres puntos con un partido menos. El encuentro se vio distorsionado por el arbitraje de Pablo Echavarría que se transformó en el foco de las críticas por sus decisiones, entre ellas, la expulsión de Luciano Cabral mediante el VAR y dos posibles penales a favor del Rojo.

La terna arbitral se retiró del estadio bajó una lluvia estremecedora de insultos acompañada de silbatinas y, sobre esta actuación de Echavarría, Ángulo opinó: “Estoy triste porque queríamos el triunfo en nuestra casa, pero sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Había escuchado que le permitían muchas cosas a Riestra y hoy me pude dar cuenta. En algunas jugadas yo me reía porque eran increíbles las cosas que no les cobraban”.

Todo Independiente le reclama a Pablo Echavarría. El Rojo sufrió la expulsión de su mejor jugador. (FotoBaires).

“Riestra es un equipo que es muy sólido en sus líneas para defender, y que cuando tiene la oportunidad de atacar lo hace muy bien. Creo que hicimos las cosas bien y merecíamos ganar, pero estoy tranquilo porque sabíamos que iba a ser difícil” agregó el colombiano reconociendo el trabajo defensivo del equipo del Bajo Flores.

Sobre el presente del equipo en esta recta final del semestre, el ex Atlético Nacional reflexionó: “Tenemos que trabajar en la falta de definición, si hubiésemos marcado primero con Guaraní hubiese sido más fácil porque se nos dificulta cuando los equipos se nos meten atrás. Nos pusimos el objetivo de terminar primeros, y aún tenemos el partido con Atlético Tucumán para luego ir a Rosario. Dependemos únicamente de nosotros y eso es muy bueno”.

“Creo que ya dejamos atrás el viaje a Bolivia, pero las primeras dos semanas lo sufrimos mucho. Hoy sentimos la acumulación de partidos y el haber jugado cada tres días. Había mucha bronca, estábamos tristes porque queríamos ganar, es lo que siempre salimos a hacer. Es muy importante la unión entre hinchas, jugadores y directivos, yo sentí eso desde que llegué” concluyó el defensor que acumula cuatro goles desde su llegada en enero al club de Avellaneda.

Fuente: NA