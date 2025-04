La impactante confesión de Ricky Centurión, quien debutó en Bolivia: “No le encontraba sentido a la vida”

Ricardo Centurión volvió a las canchas de fútbol. Tras irse de manera conflictiva de Barracas Central, el extremo izquierdo parecía que no iba a volver a sonreír y se iba a despedir del deporte. Sin embargo, Oriente Petrolero, equipo de la Primera División de Bolivia, le hizo una propuesta y el atacante de 32 años la aceptó. De esta manera, luego de haber desplegado su talento en Racing, Boca, San Pablo y San Lorenzo, entre otros clubes, Ricky debutó en su nuevo equipo al jugar 45 minutos en la derrota por 2-1 ante Always Ready, en el torneo local.

Tras volver a disputar un encuentro luego de dos años (el último fue contra Vélez en 2023 con la camiseta del Guapo), Ricky habló en diálogo con TyC Sports y lanzó una cruda confesión sobre sus errores del pasado y la oportunidad que le dio el club boliviano: "Se me habían ido las ganas, no le encontraba el sentido a la vida, pero hoy empecé a disfrutar de lo que había perdido. No la pasé bien, no voy a mentir. Hoy me siento bien, empecé a disfrutar de lo que había perdido. La dirigencia me vino a buscar de verdad, eso me motivó para trabajar otra vez de esto, que es lo más lindo. Se me habían ido las ganas", sentenció.

La confesión de Centurión tras su debut en Bolivia

Además, Centurión aseguró que, al perder las ganas de jugar al fútbol no encontraba alguna motivación para regresar a los terrenos, pero dejó en claro que el dolor era pasajero: "Me considero una buena persona. Si le erré, le erré por mí. Le perdí el tacto a un montón de cosas. No le encontraba el sentido a la vida, y estaba a la vuelta de mis ojos".

Por último, el futbolista de 32 años destacó la gran ayuda que recibió por parte de su familia luego de estar alejado un tiempo del deporte: “No hay ayuda suficiente cuando uno se niega, cuando uno no quiere entender que para salir de cosas graves hay que dejarse ayudar. Fue primordial mi vieja, mi compañera que está acá conmigo, mi hija que está allá pero está siempre conmigo. La vida se ordena, es linda".

“No reniego de mis facetas anteriores. Sí quiero ser más completo en la vida, como padre, como tío, como lo que me toca ser. Quiero equilibrar las dos cosas, lo futbolístico y la vida", concluyó.