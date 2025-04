“Lamine Yamal no será como Messi ni Maradona y no tiene la genialidad de Pelé”

Que Lamine Yamal es un verdadero crack y que se presenta como uno de los mejores jugadores del futuro (y de la actualidad) no es una novedad, pero mientras se lo compara con los más grandes de la historia del fútbol, una voz autorizada como la del entrenador italiano Fabio Capello quiso ponerles un freno a los paralelismos.

En la ceremonia de los Premios Laureus 2025 de este lunes en el Palacio de Cibeles de Madrid, organizados por la Academia Laureus Worlds Sport, Capello, ex director técnico del Milan, la Roma y la Juventus, entre otros, elogió a Lamine Yamal, pero marcó una diferencia respecto de los mejores de la historia.

Capello fue tajante sobre la proyección de Yamal. (Foto: archivo)

“No será como Leo Messi ni Diego Armando Maradona”, opinó sobre el delantero de 17 años que lleva 14 goles y 19 asistencias esta temporada y es figura en un FC Barcelona que se apunta como el mejor equipo del momento y está primero en la liga española y en semifinales de la UEFA Champions League.

Y añadió, alejándolo también del astro brasileño: “Es un crack, pero no tiene esa genialidad que también tenía Pelé”. “Es un jugador extraordinario con gran futuro, pero no es genial. Le falta eso. Messi hacía cosas que no podía pensar. Él hace cosas fantásticas, pero no con la misma calidad que tenía Messi. Sale uno cada 20 años, así que hay que esperar otros 20 más”, concluyó contundentemente.

Capello sobre Yamal y Messi

Fabio Capello ya había hablado de Yamal días atrás, al confirmarse el cruce de semifinales de Champions entre el Inter y el Barça, que tendrá lugar el 30 de este mes y el 6 de mayo. “Si el Inter pudo frenar a Leo en 2010, podrá repetirlo. Yamal no es Messi”, había dicho el entrenador de 78 años.