El sincericidio de Doohan luego de terminar P17 en el GP de Arabia Saudita: “Son mis días más…”

Jack Doohan sabe muy bien que su futuro en Alpine F1 Team no es una garantía a largo plazo y que no tiene margen de error, sin embargo, el australiano, luego de positivas sensaciones en Bahréin, volvió a tener un fin de semana más parecido a los anteriores, en los que su equipo no hacía sino lamentarse.

Doohan largó en el 17º puesto en el Gran Premio de Arabia Saudita y su posición no cambió de cara a la meta, teniendo en cuenta Pierre Gasly, su compañero, y Yuki Tsunoda, no terminaron la carrera tras un contacto entre sí que sería letal. Doohan no pudo sumar sus primeros puntos en 2025 (y en su carrera) y aunque tiene un acuerdo con un patrocinador para el próximo Gran Premio, en Miami, no es una certeza cómo seguirá su vida en la Máxima.

La opinión de Doohan

Doohan habló luego del decepcionante P17 en el GP de Arabia Saudita y le explicó a F1TV: “Fue un día difícil. El primer stint no fue tan malo. No fue suficiente para adelantar a Nico. La estrategia fue un poco aventurera, con muchas vueltas por hacer con el neumático duro”, dijo.

Jack Doohan es, junto a Gabriel Bortoleto, Liam Lawson y Fernando Alonso, uno de los cuatro pilotos sin puntos en lo que va de la temporada. Y sabe la presión que ejerce Flavio Briatore, asesor de Alpine. Por eso, declaró: “Necesitamos hacer estrategias más simples y no ponernos tanta presión. Estos son mis días más complicados en la F1”.

Doohan, confirmado en Miami

Si bien se creía que la próxima carrera de la Fórmula 1, en Miami, podría marcar el regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1, lo cierto es que Doohan tiene un acuerdo con un patrocinador y tendrá vida al menos hasta Imola. “¡Emocionado de anunciar una colaboración especial entre The Oppenheim Group y mi amigo Jack Doohan, piloto del increíble equipo de Fórmula 1 Alpine BWT! Estamos creando un casco de carreras personalizado para que Jack lo use mientras compite en el GP de Miami el 4 de mayo!”, escribió hace poco Jason Oppenheim en sus redes sociales.