La bomba de Ralf Schumacher sobre el futuro de Verstappen en la F1

Tras dominar los últimos años de la Fórmula 1, Red Bull comenzó a tambalear como no le había pasado nunca antes. Ya en 2024, a pesar de ganar el campeonato de pilotos, no solamente no ganó el de constructores, sino que quedó tercero, por detrás de McLaren y Ferrari. Además, en este 2025, que comenzó con la impactante salida de Checo Pérez, en apenas dos carreras ya cambiaron a Liam Lawson, su reemplazante, por Yuki Tsunoda.

Dentro de la inestabilidad que atraviesa la escudería austríaca, lo único que la mantiene en rumbo es Max Verstappen, su corredor estrella, el mejor del mundo y tetracampeón vigente de la categoría. En este arranque de año, aún no consiguió victorias en las dos primeras fechas disputadas, aunque se espera que pronto comience a acomodarse. Sin embargo, el panorama pinta complicado para su equipo.

Según Ralf Schumacher, Verstappen dejará Red Bull. (Foto: EFE)

"Verstappen dejará Red Bull", lanzó este miércoles Ralf Schumacher, hermano de Michael y expiloto de la F1 entre 1997 y 2007, en diálogo con el diario alemán Bild. "Aston Martin adaptaría todo a él. Probablemente tendría el mismo estatus que en Red Bull. No veo que eso ocurra en Mercedes, porque Toto Wolff quiere promover a Antonelli", agregó respecto de las marcas que podrían acoger al neerlandés.

"Red Bull se está desmoronando", opinó acerca de la escudería, la cual quedó rezagada en cuestiones técnicas respecto de sus principales competidoras. "Perdieron a muchos de los jugadores principales y las cosas están hirviendo internamente. El hecho de que Verstappen siga estando tan tranquilo es una locura", sentenció.

Verstappen llegó a Red Bull en 2014, primero en su segundo equipo, Toro Rosso, hasta que pasó a la primera línea a partir de la sexta fecha de la temporada 2016. Tiene contrato vigente hasta 2028 pero, según las declaraciones de Schumacher, podría acelerar su salida antes de los estipulado.