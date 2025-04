El duelo de Independiente ante Atlético Tucumán fue suspendido por lluvia

El partido que debían disputar esta noche Atlético Tucumán e Independiente, por la decimocuarta fecha del torneo Apertura la Liga Profesional, se suspendió debido a la intensa lluvia que se abatía sobre esta ciudad.

El árbitro Darío Herrera recorrió el campo de juego en varias ocasiones, y tras corroborar que no estaban dadas las condiciones confirmó la suspensión. En encuentro estaba programado para las 21.30, luego se anunció un retraso de 15 minutos, pero como la lluvia no cesaba el réferi reunió a los capitanes y les comunicó su decisión.

La confirmación del árbitro Herrera sobre la suspensión del encuentro

"La cancha está bastante complicada. El pronóstico dice que va a llover un largo rato. La cancha no está en condiciones, hay mucha agua en las áreas, en las líneas de gol... puede complicar mucho el partido y la integridad física de los jugadores. En estas condiciones es bastante difícil. El partido no arranca, veremos qué decisión toman, pero eso ya no es tema de nosotros", afirmó Herrera en declaraciones a la prensa.

En tanto, la reprogramación se complicó porque este sábado San Martín de Tucumán recibirá a All Boys por el torneo de Primera Nacional.

Por lo tanto, continuarán las gestiones en las próximas horas para establecer el nuevo día de disputa para el duelo entre Atlético Tucumán e Independiente.

Fuente: NA

