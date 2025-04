¿Verstappen a Alpine? El palazo del tetracampeón que deja en alerta a Colapinto: “Lo único que no me gusta…”

Max Verstappen no se guardó nada. Después de que el expiloto Ralf Schumacher dejara picando la posibilidad de una salida del neerlandés de Red Bull para recalar en Alpine en 2026, el campeón del mundo salió a frenar el humo con una frase filosa: “Lo único que no me gusta es nuestro coche”.

El rumor explotó luego de un arranque de temporada flojo para Red Bull, que pese al triunfo de Max en Japón, mostró un auto lejos de los tiempos ideales en Bahréin, donde terminó sexto. La chance de que se vaya abrió una grieta que afecta directamente al argentino Franco Colapinto, piloto de reserva en Alpine que sueña con subirse en lo que resta de la temporada o bien, en 2026.

Como piloto de reserva, el argentino espera por una oportunidad a lo largo de esta temporada. Foto: archivo.

Schumacher no solo tiró la bomba sino que metió más leña al fuego: “Alpine tiene motores Mercedes para 2026 y podría ser una opción para Verstappen”, dijo en Sky Sports. A esto se suma que Flavio Briatore volvió al ruedo en la escudería francesa y empezó a mover fichas.

Verstappen, consultado por MotorSport, respondió con fastidio: “Mucha gente está hablando de mi futuro excepto yo. Solo me quiero centrar en mi coche”, arrancó. Pero fue más duro cuando un periodista le insistió sobre la salida: “No, creo que tú solo te concentrarás en comentar, yo me concentraré en conducir y luego no tendrás que pensar en otros escenarios”, lo cortó de una.

Mirá el video

¿Y Colapinto?

Hoy el argentino está como reserva de Alpine, mientras el australiano Jack Doohan sigue sin convencer. El ingreso de Verstappen complicaría el camino del pibe de Pilar, que espera dar el salto en la F1 tras su temporada en Fórmula 2. El rumor no cayó bien en el entorno de Franco, aunque por ahora todo es especulación.

El contrato de Max con Red Bull se extiende hasta fines de 2028, pero tiene una cláusula de salida activable a mitad de 2025 si considera que el equipo no le garantiza un auto competitivo. Lo reveló Helmut Marko, uno de sus hombres de confianza.

Hoy Red Bull no domina: McLaren está intratable y Mercedes también lo supera en constructores. En el campeonato de pilotos, Max está tercero a 8 puntos de Lando Norris. ¿Se le escapa el pentacampeonato? “No estoy pensando en el título, voy carrera a carrera. Ahora mismo, no somos los más rápidos y así es difícil”, admitió Max, con la sinceridad que lo caracteriza.