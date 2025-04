Se destapó la interna en Alpine: quién quiere a Colapinto y quién banca a Doohan y Aron

Hubo medidos festejos, mensajes de agradecimiento y optimismo luego del Gran Premio de Bahréin, el cuarto de esta temporada de Fórmula 1. Pero ello solo reflejó parte de la realidad que vive Alpine F1 Team. Los primeros seis puntos del año que obtuvo Pierre Gasly para el equipo aquietaron sutilmente unas aguas que lejos están de ser calmas. La interna no mermó y el dilema “Jack Doohan o Franco Colapinto” sigue más encendido que nunca.

Hasta hace no mucho, se especuló con que Doohan, en caso de no rendir, no seguiría luego del Gran Premio de Arabia Saudita y que en Miami (4 de mayo) ya ocuparía su lugar Franco Colapinto, quien llegó este año como piloto de reserva impulsado por el asesor ejecutivo Flavio Briatore. Pero luego Doohan anunció que, en alianza con un sponsor, ya estaba diseñando un casco especial para correr en Florida y las esperanzas argentinas sufrieron un freno.

Junto a Alonso, Lawson y Bortoleto, Doohan es uno de los cuatro pilotos sin puntos este año. (Foto: archivo)

Empezaron, entonces, los más “optimistas”, a creer que Miami sería en realidad la última carrera del australiano antes de la irrupción de Colapinto. Hasta que el último fin de semana algunos medios europeos como Auto Motor Und Sport y The Race sorprendieron al mundo de la Fórmula 1 al asegurar que el “periodo de gracia” de Jack Doohan en Alpine se extendería hasta el verano europeo.

Pero, luego, otra decepción de Doohan, el pasado domingo, volvió a poner en duda todas las especulaciones. El australiano terminó 14º una carrera que había comenzado 11º y su compañero Gasly, que acabó P6, eclipsó totalmente su domingo. ¿Por qué, entonces, tendría tiempo hasta junio? ¿Lo tendrá sin importar lo que pase? ¿Alpine podría soportar otras decepciones, teniendo en cuenta que el australiano es uno de los cuatro pilotos sin puntos en este 2025 y el que más dinero le ha costado a su escudería a raíz de daños y accidentes?

Es que ni Alpine sabe cómo serán los próximos meses. No es que no haya trascendido una decisión, sino que los mismísimos pesos pesados del equipo galo no la han tomado. ¿Qué sucede? Los dos dirigentes más importantes de Alpine creen cosas opuestas. Es sabido que el asesor Flavio Briatore anhela que Colapinto llegue a la titularidad en lugar de Doohan. No por nada invirtió alrededor de 20 millones de dólares para que el argentino dejara Williams.

Colapinto tampoco estará en Jeddah, Arabia Saudita. (Foto: archivo)

Pero, del otro lado, el jefe del equipo Oliver Oakes quiere sostener a Doohan a toda costa. Y, de hecho, está en las antípodas de Briatore al punto que considera que, en caso de algún cambio, debería ser Paul Aron (otro de los pilotos de reserva de Alpine) el que suceda a Doohan. Es que Oakes conoce al estonio Aron de la Fórmula 2, del equipo Hitech. Cabe aclarar que en las pruebas TPC (Test Previous Car) realizadas en Monza algunos días atrás, Colapinto fue medio segundo más rápido que Aron. El estonio, sin embargo volverá a ser estar con el equipo en Arabia Saudita y Colapinto seguirá trabajando en el simulador.

Ninguno de los dos (Oakes y Briatore) es un inexperimentado en el mundo del automovilismo y por eso ya se mueven con tanta mesura como astucia. La pelea interna no estallará puertas afuera, pero obrarán comunicativamente como crean adecuado. Por eso, no sorprende que medios europeos ya hayan asegurado que el futuro de Doohan parece blindado, pero que, por el otro lado, Briatore haya lanzado sin escrúpulos: “Puedes ser el hijo de Mick Doohan (cinco veces campeón mundial de motociclismo en cm3), pero si no eres competitivo no vas a ningún lado”.

La puja está lejos de resolverse y cada carrera valdrá mucho. Doohan tiene el apoyo del jefe de Alpine y Colapinto, el del asesor. ¿Qué decidirá el futuro de Alpine? ¿La fuerza de las voces? ¿O el rendimiento de Jack Doohan, que hasta ahora está muy lejos del esperado? Alpine está último en el Campeonato de Constructores junto a Kick Sauber, que tiene el peor auto de la parrilla, y el margen es cada vez menor. ¿Realmente el “tiempo de gracia de Doohan” está eximido de sus resultados?