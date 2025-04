El tremendo elogio de Francesco Totti a un joven de la Selección argentina: “Será uno de los mejores del mundo”

Lionel Sclaoni ha buscado darles rodaje y experiencia a varios jóvenes que prometen hacerse cargo de la Selección argentina en un futuro y algunos de ellos, de hecho, ya son tanto presente como futuro. Es el caso, por ejemplo, de Nicolás Paz, hijo de Pablo Paz, que la rompe en el Como 1907 de la Serie A y ahora se ha ganado hasta los elogios de una leyenda como Francesco Totti.

Totti, uno de los últimos referentes de la categoría “One Club Man” y máximo ídolo de la Roma, que hace poco no había sido tan condescendiente con Lionel Messi al decir que no tendría 8 Balones de Oro si hubiera jugado en la Roma y no en el FC Barcelona, esta vez sí fue amable con un compatriota suyo como Nico Paz.

Nico Paz no para de crecer en su club y tiene lugar en la Scaloneta. (Foto: archivo)

El argentino de 20 años brilla en el Como de Cesc Fábregas a tal punto que Totti lo llenó de elogios y lo pidió para el equipo de la capital italiana, para ser compañero de Leandro Paredes y Paulo Dybala, por ejemplo. “Apostaría por un joven como Nico Paz. Me gusta, es un jugador original, creativo y travieso al mismo tiempo”, dijo el ex Nº10.

Además, dejó una sentencia contundente para con quien fue convocado por Scaloni en octubre de 2024 e hizo su debut internacional ante Bolivia y desde entonces no ha perdido consideración en la Selección argentina: “Por juventud, yo pienso que Real Madrid ha hecho la mejor elección. Meterlo al Como para que gane experiencia, sobre todo en el Calcio que no es simple. Volverá a Madrid y se convertirá en uno de los mejores jugadores del mundo”, opinó.

¿A qué se refiere Totti? Paz, que lleva 6 goles y 6 asistencias en esta Serie A, es una pieza clave en el Como, al que llegó proveniente del Real Madrid. Y el Merengue, justamente, está atento a su crecimiento y ya lo tiene en carpeta: existe una cláusula que le permite al equipo de Carlo Ancelotti volver a comprarlo por 8 millones de euros (aunque la cifra incrementa un millón año tras año). ¿Volverá a vestir la camiseta blanca?