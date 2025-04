Fue campeón del mundo con Francia en 1998 y criticó duramente a Dibu Martínez: “Ese tipo debería aprender a..”

En Francia no se lo bancan. Cada vez que pisa ese país, Dibu Martínez recibe una catarata de silbidos y cuestionamientos. Pero esta vez, no fueron solo los hinchas: un ex campeón del mundo lo mandó al diván.

El miércoles pasado, Emiliano Martínez volvió a sentir el hostigamiento del público francés. Fue en el Parque de los Príncipes, donde su equipo, el Aston Villa, cayó 3-1 ante el PSG por los cuartos de final de la Champions League. Los abucheos bajaron desde las tribunas, como cada vez que pisa suelo galo desde aquella inolvidable final del Mundial de Qatar 2022.

Pero esta vez no solo fue la gente. También lo apuntaron figuras del fútbol francés. Bernard Lama, otro arquero que supo levantar la Copa del Mundo, fue crítico. Aunque el que más fuerte le pegó fue Emmanuel Petit, histórico del Arsenal y campeón con Francia en 1998.

Emmanuel Petit fue titular y clave en el seleccionado francés que ganó la Copa del Mundo en 1998. Foto: IG @emmanuel_petit_officiel

En diálogo con el programa Rothen s’enflamme de la radio RMC, Petit no se guardó nada: “Creo que (Emiliano) Martínez ya fue demasiado lejos. Es suficiente”, arrancó. Y siguió con munición pesada: “Soy el primero en aceptar que provocar es parte del fútbol y de la vida en general, pero no debería descender constantemente en la denigración. No debería ser irrespetuoso, no debería descender al hostigamiento”, señaló. “Pero parece que en cada partido estamos esperando algo fuera de los límites de su parte”, agregó el ex volante central.

En la misma línea, el francés lo calificó como un gran arquero, pero cuestionó su comportamiento: “Creo que es un muy buen arquero, y que no necesita darse esa motivación tan extrema. Pero en cada lugar al que va, deja una exasperante imagen de su comportamiento”.

Y remató con una frase que hizo ruido: “Recientemente dijo en una entrevista que nunca va demasiado lejos. El chico (Dibu) necesita ir a psicoterapia, ver a un psiquiatra, porque no tenemos la misma definición de lo que son los límites. Francamente, ese tipo debería aprender a controlarse emocionalmente”.

Dibu, un villano recurrente en Francia

Desde la final del Mundial, para el público francés, Dibu Martínez se convirtió en una especie de némesis. No les gustaron sus gestos en los penales, ni su celebración con el trofeo dorado. Desde entonces, lo silban cada vez que lo ven.

Ya lo hicieron en 2023, cuando jugó en cancha del Lille por la Conference League. También cuando visitó al Mónaco en fase de grupos. Y ahora, otra vez, en París. A Dibu poco le importa, pero los franceses parecen no olvidar.