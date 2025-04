Sin lugar en Boca: quién es el primer "borrado" por Gago que puede irse a la MLS

El ciclo de Fernando Gago en Boca ya tiene su primer borrado: llegó hace menos de un año, costó varios millones y hoy ni siquiera va al banco. Desde la MLS ya se preparan para llevárselo. ¿Quién es?

Se trata de Agustín Martegani. El volante zurdo, que llegó a mediados de 2024 desde San Lorenzo, no es tenido en cuenta por el DT xeneize y podría salir en el próximo mercado. Desde la MLS ya preguntaron condiciones por el jugador, que no sumó minutos en los últimos cinco partidos y parece haber quedado definitivamente relegado en la consideración del entrenador.

El equipo interesado es el FC Cincinnati, que milita en la Conferencia Este de la Major League Soccer. Según informó Radio Continental, el club ya inició gestiones para sumarlo en junio. Actualmente, el único argentino del plantel es Luca Orellano, ex Vélez, y anteriormente contaron con Luciano Acosta, otro exjugador del fútbol argentino.

Agustín Martegani suma apenas 91 minutos oficiales en lo que va del año con la camiseta de Boca. (Foto: archivo)

Martegani comenzó el 2025 siendo parte del once inicial en los amistosos de verano, pero rápidamente perdió terreno. Solo jugó dos partidos oficiales: 58 minutos ante Aldosivi por el torneo Apertura y 33 ante Argentino de Monte Maíz por Copa Argentina. Desde entonces, no volvió a ser convocado y, por ende, no integró el banco de suplentes.

El futuro inmediato de Martegani parece estar lejos de La Ribera. Si se concreta su salida, Boca buscará recuperar parte de la inversión, algo que no siempre es sencillo en transferencias al exterior. Para Gago, será una señal clara: ya empieza a delinear su plantel para la segunda mitad del año, con nombres que ya no entran en sus planes.