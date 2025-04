La tremenda sentencia del DT de LAFC sobre Messi tras quedar eliminado: “Él hace que sus compañeros sean…”

La de anoche no fue una sorpresiva, sino una más de las tantas performances superlativas de Lionel Messi dentro de una cancha de fútbol. Inter Miami había perdido 1-0 la ida de los cuartos de final de la Concachampions ante Los Ángeles FC y necesitaba de su máxima figura para revertir la serie (que además se complicaba tras comenzar perdiendo 1-0 la vuelta).

Y así fue: Lionel Messi brilló con un doblete fruto de un golazo y un penal y se puso el equipo al hombro en el Chase Stadium. El desquite en Miami terminó 3-1 (gracias además a un tanto de Noah Allen) y el equipo de Javier Mascherano clasificó por primera vez en su historia a las semifinales de la Concachampions.

Los elogios de Cherundolo

Lo hecho por Messi emocionó a propios y ajenos. Steve Cherundolo, el entrenador de Los Ángeles FC, si bien sufrió la magia del capitán argentino, no pudo sino llenarlo de elogios y rendirse ante su jerarquía. En la conferencia de prensa posterior, aseguró: “Estás hablando de uno de los mejores que jamás ha practicado este deporte”.

Cherundolo analizó la derrota de su equipo y reconoció que le permitieron a Messi jugar con demasiado espacio, y el rosarino no los perdonó: “Para mi gusto, la segunda mitad le dimos demasiada libertad, nosotros no podíamos tener suficiente presión sobre él. En la ida hicimos un excelente trabajo, en la vuelta creo que se instaló un poco de fatiga y nosotros no podíamos tener lo suficiente la pelota, y sabes que él sabe cómo castigarte, al igual que sus compañeros de equipo”, aceptó.

También destacó la labor de un equipo plagado de estrellas como Jordi Alba, Luis Suárez o Sergio Busquets (aunque anoche no jugó) y destacó la influencia de Messi en sus compañeros: “Eso es parte de lo que lo hace tan bueno (a Messi), él también hace que sus compañeros sean mejores y eso es algo que creo que no se habla lo suficiente, no es solo una persona, es un equipo entero. Habíamos hecho lo suficiente para avanzar esta noche, simplemente no llegamos en los momentos decisivos”, se sinceró el técnico de Los Ángeles FC.