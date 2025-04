El lamento del DT de Los Ángeles FC por cómo marcaron a Messi: “Le dimos mucha libertad y él te…”

El Inter de Miami logró la épica y remontó la serie para clasificar a las semifinales de la Concacaf Champions Cup. El equipo comandado por Javier Mascherano, que había perdido 1-0 en la ida, venció 3-1 a LAFC en el Chase Stadium con un doblete de Lionel Messi y un tanto de Allen, y accedió a las semifinales donde se verá las caras con el Vancouver Whitecaps de Canadá.

En una noche soñada por todos los hinchas de las Garzas, el astro rosarino sacó a relucir toda su magia y con un golazo en el primer tiempo y un tanto de penal, selló su doblete y su sexto gol en los últimos seis compromisos con el elenco de la Florida. No obstante, al ocho veces ganador del Balón de Oro le anularon un gol polémico, ya que en un tiro libre no pidió distancia y pateó al arco mientras el arquero rival armaba la barrera, pero el árbitro no lo concedió.

El doblete de Messi ante LAFC por la Concachampions

Tras el final del partido, quien salió a hablar en conferencia de prensa fue Steve Cherundolo, entrenador de LAFC. Allí hizo un análisis de la dura eliminación de su equipo ante las Garzas y remarcó cuáles fueron los errores que le costaron esta derrota y despedida del torneo: “Creo que controlamos muy bien la primera parte del partido. En esta clase de encuentros es normal que se ponga frenético porque esta competición es parte de ello y tiene este tipo de partidos”, lanzó.

“El partido no fue nada del otro mundo, diría yo. Creo que fue exactamente el partido que esperábamos. Nuestro plan de partido fue bueno y se implementó muy bien durante gran parte del encuentro. El gran problema es que le dimos mucha libertad a Messi en el segundo tiempo y él y sus compañeros te lo hacen pagar”, añadió.

Steve Cherundolo y su lamento tras la eliminación de LAFC ante Inter Miami. (@FernandoFiore)

“Nuevamente es la misma historia contra este equipo: si desaprovechas tus oportunidades, te seguirán encajando goles. Yo creo que tuvimos oportunidades muy claras, probablemente las más claras entre los dos partidos de la serie. Creo que si hay algo que podemos criticarnos, es no aprovechar las oportunidades de gol cuando las tuvimos”, concluyó Cherundolo.