El palazo de Diego Milito a Víctor Blanco en Racing: “Nos encontramos con un club…”

Mientras la Academia se prepara para su debut copero frente a Fortaleza en Brasil, el presidente Diego Milito brindó un panorama detallado sobre la actualidad de Racing a pocos meses de haber asumido como presidente del club. En una entrevista con ESPN F12, el exdelantero habló de los desafíos económicos, las obras de infraestructura y el momento futbolístico del equipo. "Nos encontramos con un club frenado, con poco desarrollo y que miraba muy a corto plazo", comenzó diciendo Milito, en lo que fue un claro palito a la gestión de Víctor Blanco, el anterior presidente de la institución.

"Nos enfocamos a largo plazo. Llevo muy poco tiempo de gestión y hay mucho por hacer. Asumimos con un mercado de pases y la renovación del entrenador, algo siempre traumático para el comienzo de una gestión", agregó el ex delantero de Inter Milán y la Selección argentina, entre otros equipos.

Uno de los primeros cambios que implementó fue revisar las obras en el Cilindro de Avellaneda y el Predio de Ezeiza, un proyecto que la dirigencia anterior dejó en marcha. "El crecimiento de una institución pasa por la infraestructura. Cuando llegué en 2014 no teníamos un comedor. Es algo por lo que insistí yo. Es clave la infraestructura para el desarrollo del club, nuestra idea general apunta a esto", aseguró. "Tuve la posibilidad durante muchos años en Europa de ver varios clubes de los que tenemos que copiar algunas cosas. Cuando llegamos tuvimos que solucionar el campo de juego, nos encontramos con que se regaba con agua del foso. Tuvimos que llevar un geólogo, hacer estudios para poder mejorarlo y que esté en las condiciones actuales", añadió.

En ese sentido, una de las primeras medidas fue frenar las obras que se iniciaron en 2024 en el Predio de Ezeiza. "No sabemos si será funcional. Nos estamos volviendo a plantear el proyecto, porque no se consultó a quienes realmente lo van a usar. Antes de fin de año vamos a tener el predio que soñamos", explicó.

En cuanto a lo deportivo, Milito admitió que la situación no es ideal, pero confía en que el equipo pueda competir en todos los frentes. "Tenemos un gran plantel, se hizo un gran esfuerzo para mantener esta base, algo que no era fácil, y también hemos traído jugadores de jerarquía. Nosotros soñamos con la Libertadores, pero eso no significa que descuidemos el torneo local. Es difícil sostenerse con tantas lesiones", remarcó.

El dirigente también se refirió al estado financiero del club, dejando en claro que Racing no atraviesa un momento de abundancia. "No nos encontramos un club millonario. Teníamos más obligaciones a pagar que ingresos por recibir. Hoy estamos equilibrados, pero en junio habrá que analizar si debemos vender para seguir creciendo", advirtió.

Pese a las dificultades, destacó que el plantel está comprometido con la nueva gestión. "Cuando llegamos, había malestar por promesas incumplidas y desfasajes económicos. Trabajamos caso por caso para ordenarnos y generar armonía", concluyó Milito.