La desafiante “respuesta” de Borja a los hinchas de River que lo silbaron

River Plate venció este viernes 1-0 a Atlético Tucumán con gol de Facundo Colidio por la fecha 9 del torneo Apertura. Este triunfo no solo le permite escalar al segundo puesto de la Zona B con 18 puntos, 2 menos que Independiente, sino que también le viene como anillo al dedo para comenzar a descomprimir tensiones luego de lo que fueron las derrotas ante Estudiantes y Talleres de Córdoba.

El equipo fue muy criticado durante la semana tras del traspié en la Supercopa Internacional en Paraguay. Esto se trasladó al Monumental esta tarde, cuando los hinchas expresaron todo su fastidio con varios jugadores, a los que silbaron cuando fueron presentados por los altoparlantes. Uno de los principales apuntados fue Miguel Ángel Borja.

Los silbidos de los hinchas de River a Colidio y Borja

El colombiano no está teniendo un gran 2025 en cuanto a su producción goleadora, ya que apenas anotó 2 tantos en 10 encuentros disputados en este arranque de temporada. Para colmo, esta tarde-noche ante el Decano, en la que costó bastante abrir el marcador, el 9 falló cinco ocasiones claras, lo que le valió nuevas críticas por parte del público en el estadio.

Lejos de quedarse callado, el Colibrí decidió "responder" a los fanáticos luego del partido en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, compartió en sus historias una cita de Michael Jordan, el mejor basquetbolista de la historia, que reza lo siguiente: "He fallado más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido más de 300 partidos. En 26 ocasiones me confiaron el tiro ganador y fallé. He fracasado una y otra y otra ven en mi vida y por eso he tenido éxito".

La historia que publicó Borja en su cuenta de Instagram tras los silbidos de los hinchas de River.

De este modo, Borja mantiene su postura desafiante que siempre lo caracterizó, tanto para con los rivales como, en esta oportunidad, para los mismos hinchas de River. Desde su llegada a Núñez a mediados de 2022, es el máximo goleador del equipo con 56 gritos en 121 presentaciones, teniendo en 2024 su mejor producción con 34 tantos anotados. Actualmente no está pudiendo mantener ese mismo nivel, pero aún así no se deja amedrentar por las críticas.