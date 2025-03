El enojo de Vombergar sobre el segundo gol de Independiente que debió ser anulado: "Me sorprende que..."

San Lorenzo no aprovechó el envión anímico luego del triunfazo agónico ante Racing el pasado lunes, y cayó en el clásico ante Independiente por 2-1 en el Nuevo Gasómetro en un partido que estuvo marcado por muchas polémicas arbitrales. La primera de todas fue el penal que le cobró Nazareno Arasa, árbitro del encuentro, al Rojo por un contacto de Romaña a Lomónaco. Sin embargo, Lucas Novelli, juez VAR, lo llamó para que revisara la acción y finalmente cambió su decisión. Luego sobre el final del encuentro, Arasa obvió una clara mano del marcador central colombiano y Novelli lo llamó nuevamente para que la revisara en el monitor. No obstante, en esta ocasión mantuvo su postura y no le cobró penal al equipo de Vaccari.

Pero la jugada más polémica de todas fue en el segundo gol del cuadro de Avellaneda. En el comienzo de la jugada, Felipe Loyola cometió infracción sobre Irala y luego, Santiago Hidalgo, en offside, participó de la jugada que terminó en gol del mediocampista chileno. Sin embargo tanto Novelli como Arasa convalidaron el tanto y eso generó mucha bronca en el Ciclón.

El enojo de Vombergar por el segundo gol de Independiente

Tras el final del partido quien habló sobre esa jugada fue Andrés Vombergar, autor del tanto del Cuervo: “Es más que nada del VAR. No lo llamaron al árbitro (Nazareno Arasa) porque no es una jugada de interpretación, es claramente offside. Me sorprende. La de Loyola, lo pisa fuerte a Elian (Irala) y le tira el manotazo arriba. No entiendo que no le hayan avisado”, sentenció.

Por otra parte, la Bomba se mostró triste por no haber conseguido los tres puntos, a pesar de que convirtió un tanto: “Creo que era para un empate, fue un partido parejo. Cada uno tuvo sus situaciones y ellos aprovecharon las suyas. Esto todavía sigue, tenemos mucho por recorrer y esperemos seguir por este camino. No me importa si hago gol porque el equipo no gana, y lo más importante es sumar. Dentro de todo estamos creciendo, tenemos una idea de juego bastante clara. Hay que seguir de esta manera y que en los próximos partidos se nos dé”, remarcó.

El análisis de Vombergar tras la caída ante Independiente

Por último, se refirió a la segunda mitad del torneo que se le viene a los de Boedo: “Hicimos un colchón de puntos bastante importante. No vamos a subestimar a nadie porque en el fútbol argentino cualquiera la hace partido a cualquiera. Ahora a pensar en Godoy Cruz, que va a ser un partido durísimo. Lo más importante es mantenerse en los puestos de arriba”, concluyó.