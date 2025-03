El DT del Aston Villa reveló por qué Dibu Martínez no jugó ante Brentford: “Emiliano tenía una…”

El Aston Villa del Dibu Martínez es una de las grandes sorpresas del Viejo Continente. Los Villanos, que están disputando los octavos de final de la Champions League ante el Brujas de Bélgica y al cual vencieron por 3-1 en el partido de ida, están viviendo un gran presente futbolístico y en la Premier League marchan en el séptimo lugar con 45 unidades, mientras que en la FA Cup lograron avanzar a los cuartos de final.

El pasado sábado, el equipo de Birmingham salió a la cancha para medirse ante el Brentford y el partido terminó 1-0 a favor de los Villanos. No obstante, dentro del once titular, una de las grandes ausencias fue la del arquero marplatense, quien ni siquiera fue al banco de los suplentes ante las Abejas. Ante esta sorpresa, en conferencia de prensa, Unai Emery, entrenador del Aston Villa, explicó el motivo por el cual el Dibu no formó parte del encuentro.

“Emiliano tenía una molestia en su pierna y no queríamos tomar riesgo. También tiene un viaje con la Selección argentina. Preferimos cuidarlo", sentenció el español. De esta manera, lo que decidió el cuerpo técnico es preservarlo para el duelo de este miércoles en el Villa Park ante el Brujas por la vuelta de los octavos de Champions. Sin embargo, la gran duda que se sembró entre todos los hinchas del Aston Villa es que el club reportó que el Dibu no viajó a Londres, ya que se quedó trabajando en las instalaciones del club junto a Marco Asensio, otro de los futbolistas que decidieron cuidar para el partido ante el elenco belga.

Dibu Martínez será titular ante el Brujas por Champions League. (Foto: archivo)

Esta no es la primera vez que el marplatense se pierde un partido por lesión o alguna molestia en lo que va del año. Hace una semana, el campeón del mundo en Qatar 2022 salió en el entretiempo en la durísima derrota ante el Crystal Palace por 4-1, pero eso se debió a la molestia que sufrió en el isquiotibial izquierdo contra el Chelsea en el encuentro anterior que culminó con victoria de los Villanos por 2-1.

Por otro lado, otro de los que mira de reojo al bicampeón de América es Lionel Scaloni y todo el CT de la Selección argentina debido a que el Dibu Martínez viajará al país en menos de 15 días para comenzar a trabajar para los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay el 21 de marzo en Montevideo y Brasil el 25 de este mes en Buenos Aires.