No es River: Taty Castellanos reveló de qué club argentino era hincha

Valentín “Taty” Castellanos transita uno de los mejores momentos de su carrera y parece, finalmente, después de una primera temporada semiamarga en la Serie A, asentado en la élite europea. El delantero de 26 años, que en ocasiones sonó como posible refuerzo de River, desmintió los rumores y negó ser hincha del Millonario.

El gran paso de Castellanos por el Girona lo llevó a la Lazio, donde no pudo lucirse en la temporada 2023-24, pero ha elevado su media goladora en esta 2024-25. Hoy, con buen nivel en Europa, y siendo considerado por Lionel Scaloni para la Selección argentina (aunque no en esta convocatoria), parece lejos de regresar al fútbol local, pese a que alguna vez existió la posibilidad.

Castellanos debutó en la selección en septiembre pasado, ante Chile. (Foto: archivo)

En los últimos mercados de pases se especuló con la llegada del mendocino a River, donde a los 16 años se probó sin suerte, y eso alimentó la idea de que era hincha del equipo de Nuñez. Pero Castellanos reveló en diálogo con DSports: “No soy de River. Si bien es uno de los clubes de Argentina que más me gusta, cuando era chiquito, por mis tíos, era de San Lorenzo”.

El ex Girona y New York City, entre otros, expresó su gusto por el fútbol argentino, pero no indicó que pudiera regresar al país en el corto plazo. “Me gusta el fútbol argentino y miro los partidos”, aseguró el de 26 años, que nunca jugó en la Primera División de Argentina e hizo su debut profesional en 2017 en la Universidad de Chile.

Los números de Castellanos

Taty Castellanos lleva 12 goles (tres de ellos por UEFA Europa League) y 8 asistencias en lo que va de la temporada, después de 29 partidos, mientras la Lazio pelea por ingresar a la zona de UEFA Champions League después de un complicado comienzo de campaña. Su aporte mejoró notablemente respecto de la temporada anterior, en la que solo había podido convertir 4 goles y otorgar 5 asistencias en 45 encuentros.