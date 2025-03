La picante frase de Guido Herrera, arquero de Talleres, a los jugadores de River: “Sacarles la gloria a ellos es…”

Talleres hizo historia al vencer a River en la Nueva Olla, Paraguay. El equipo comandado por el Cacique Medina, que no tuvo un buen arranque en el torneo Apertura y era cuestionado por los hinchas, dio el batacazo y venció por penales (3-2) al Millonario, se consagró campeón de la Supercopa Internacional y alzó el primer título local de su historia en la Primera División desde su ascenso en 2016.

En su regreso a la máxima categoría del futbol argentino, la T había perdido dos finales de Copa Argentina (frente a Boca y Patronato) y quedó subcampeón de la Liga Profesional 2024, que finalmente se terminó coronando Vélez. Es por ello que este trofeo es más que especial para todos los jugadores del elenco cordobés, pero si hay uno en especial es Guido Herrera. El arquero de la T, figura y emblema de su equipo, atajó un penal en la definición y tuvo dos atajadas claves en los 120 que mantuvieron el arco en cero. Además, fue buscado en este último mercado de pases por equipos brasileños, pero su amor por el club hizo que se quedara y finalmente consiguió su primer trofeo con la camiseta de Talleres.

Minutos después de recibir y alzar el trofeo, al arquero habló con los medios y dejó una picante frase sobre su rival de turno: “Era una mochila muy pesada, finales perdidas... Al final todo es fútbol, es una alegría enorme. Sentía que lo ganábamos. Ellos tienen jugadores mundialistas y hoy sacarles la gloria a ellos no tiene precio”, sentenció el capitán.

La emoción de Guido Herrera al consagrarse campeón de la Supercopa Internacional. (Foto: EFE)

En medio de la euforia por el título conquistado en suelo paraguayo, el arquero, que se derrumbó entre lágrimas tras el gol de Gastón Benavídez y fue rodeado por los abrazos de todo el plantel blanquiazul, también le puso condimento a la victoria y respaldó a Alexander Medina, pese al complicado inicio del Matador en 2025, marcado por una ola de críticas tras la derrota ante Tigre el pasado fin de semana.

“Hay gente que no cree. Hoy Talleres no estaría en la final si no fuera por este grupo. Hoy todo Córdoba está contenta. Había una gran parte que quería que nos fuera mal. No estaba en duda la continuidad del Cacique (Medina), para nada. Hace tres partidos que nos vamos silbados, pero no por estos hinchas de pie, sino por los hinchas de redes sociales que no entienden que el día a día es difícil. La solución no es silbar ni agredir. Hoy seguramente todos estarán felices”, concluyó Guido.