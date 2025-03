Qué se dijeron Gallardo y Chiqui Tapia al saludarse tras la dura derrota de River: “Yo te…”

River sigue sin arrancar en este 2025. Luego de un gran mercado de pases en el que incorporó a siete futbolistas de calidad y jerarquía, el equipo de Marcelo Gallardo era uno de los candidatos a llevarse todo en esta temporada. Sin embargo, su rendimiento no fue el esperado y en su primera definición por un título de este año, perdió la Supercopa Internacional ante Talleres por penales (3-2) luego de un aburrido 0-0 en los 120 minutos. En la definición desde los 12 pasos, ambos equipos erraron más de lo que convirtieron, del lado del Millonario no marcaron Matías Rojas, Gonzalo Montiel, Facundo Colidio y Manuel Lanzini, mientras que en la T fallaron Bébelo Reynoso, Cristian Tarragona y Ulises Ortegoza.

De esta forma, el cuadro de Núñez continúa con su maldición en los penales, a tal punto de que ya son siete las veces que cayó el equipo de manera consecutiva por esa vía. Y esto claramente al Muñeco no le gusta, de tal forma que tomó una drástica decisión luego del partido: cuando pasaron sus jugadores y cuerpo técnico a buscar la medalla de subcampeón, el deté decidió no ir a buscarla y se quedó al lado del campo de juego. No obstante, hizo que todos sus dirigidos se quedaran viendo la premiación de su rival, como lo hizo cada vez que cayó derrotado en un partido definitorio.

Gallardo no fue a buscar la medalla de subcampeón. (Fotobaires)

Previo a que subieran al escenario los jugadores del Millonario y de la T, el entrenador tuvo una charla con Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, y este le dijo: "Te felicito". "Yo te felicito a vos", fue la respuesta del Muñeco, que además le agregó: "Que premien sólo a los jugadores. Gracias". según mencionó el medio Olé. Es así que, en medio de los lamentos de su plantel y el festejo de los jugadores del conjunto cordobés, Gallardo se quedó junto a Jorge Brito, presidente de la institución millonaria; Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo y Stéfano Di Carlo, Secretario General.

Sin duda, una decisión sorprendente del entrenador, quien acostumbra a estar junto a sus jugadores en la derrota y aceptar el premio de subcampeón. Sin embargo, esta vez la frustración pudo haber sido más fuerte que en otras ocasiones, llevándolo a apartarse para procesar el duro golpe recién sufrido.

La explicación de Gallardo de porque no fue a recibir la medalla

En conferencia de prensa, el DT explicó el motivo por el cual no se subió al escenario a recibir su medalla de subcampeón y su respuesta sorprendió a todos: "Fue un desenfoque mío, estaba en otra cosa, no me avivé y ya habían pasado los jugadores. Ninguno de la organización se acercó a decirnos nada, nos quedamos todos ahí porque no sabíamos. Fue un pequeño desenfoque mío, pero nada en particular", afirmó el Muñeco.