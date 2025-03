El increíble motivo que dio Gallardo tras no subir a buscar la medalla de subcampeón: “Fue un pequeño…”

Marcelo Gallardo se mostró frustrado tras la caída de River ante Talleres en la Supercopa Internacional. Pero además de la floja actuación de su equipo, otro detalle no pasó desapercibido: el Muñeco no subió a recibir la medalla de subcampeón junto a su cuerpo técnico.

En conferencia de prensa, el DT explicó el motivo y sorprendió con su respuesta: "Fue un desenfoque mío, estaba en otra cosa, no me avivé y ya habían pasado los jugadores. Ninguno de la organización se acercó a decirnos nada, nos quedamos todos ahí porque no sabíamos. Fue un pequeño desenfoque mío, pero nada en particular", afirmó el Muñeco.

La llamativa explicación de Gallardo

La reacción de Gallardo llamó poderosamente la atención porque, en otras finales perdidas, el propio entrenador de River solía insistir en que sus jugadores se quedaran hasta el final de la premiación. Esta vez, él mismo fue el ausente.

El golpe de la derrota fue evidente. River jugó mal, casi no pateó al arco y en los penales desperdició cuatro chances, a pesar de que Franco Armani atajó dos remates. En el banco, Gallardo sufrió en silencio: festejó las atajadas de su arquero, pero apenas se llevó la mano a la boca cuando Facundo Colidio estrelló su remate en el travesaño.

¿EL QUE MÁS LO SORPRENDIÓ? Colidio pateó para darle el título a River, pero falló y así reaccionó MARCELO GALLARDO.



uD83DuDCFA #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/XAIvshoUto — SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2025

Después, se quedó en el césped con su cuerpo técnico, saludó a Alexander Medina y esperó el final de la premiación. Con gesto serio, vio desde lejos cómo Talleres celebraba su primer título en 26 años. Una imagen que grafica el momento de River: perdido, sin rumbo y con un Gallardo que, por ahora, no encuentra respuestas.