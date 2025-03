La fuerte reacción de Gallardo cuando Chiqui Tapia le entregó a River las medallas de subcampeón

River se fue con las manos vacías de la Supercopa Internacional y Marcelo Gallardo no pudo ocultar su bronca. Tras la derrota por penales ante Talleres en Paraguay, el Muñeco decidió no subir a recibir la medalla de subcampeón y su reacción no pasó desapercibida.

Mientras los jugadores del Millonario y algunos colaboradores del cuerpo técnico subían al escenario montado en La Nueva Olla para recibir las medallas de parte de Claudio "Chiqui" Tapia, el entrenador optó por quedarse al margen mirando la premiación. La decisión fue confirmada en la transmisión de DSports por el periodista Juanjo Buscalia, lo que desató comentarios y especulaciones sobre el motivo de su actitud.

Gallardo no subió a buscar la medalla de subcampeón

Gallardo, que siempre se mostró exigente con su equipo y reacio a festejar segundos puestos, priorizó acompañar a sus dirigidos en el campo y evitar la premiación. Inmediatamente después de la derrota, el DT se acercó a cada jugador para consolarlos, en un claro gesto de respaldo tras el golpe.

River no dejó una buena imagen en el partido. A lo largo de los 120 minutos, le costó generar peligro y terminó dependiendo de Franco Armani en la tanda de penales. El arquero tapó dos remates, pero los fallos de Montiel, Colidio y Lanzini terminaron sentenciando la caída.

El gesto de Gallardo generó debate entre los hinchas. Mientras algunos lo vieron como una muestra de carácter y exigencia, otros señalaron que debería haber acompañado a sus jugadores en la ceremonia. Lo cierto es que el Muñeco dejó en claro que el segundo puesto no le interesa y que la prioridad es levantar la cabeza para lo que viene.