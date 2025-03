Mazazo para Racing de cara al clásico de Avellaneda ante Independiente

Racing comenzó 2025 con el pie derecho al consagrase campeón de la Recopa Sudamericana, venciendo con mucha autoridad a Botafogo tanto en el Cilindro como en Río de Janeiro. Sin embargo, su rendimiento en el campeonato local está siendo bastante irregular, en donde acumula 3 victorias y 4 derrotas (las últimas 3 de manera consecutiva), por lo que deberá volver volver a enfocarse en la Liga para no seguir perdiendo pisada.

Para mayor motivación, se le vendrán dos compromisos muy complicados. Primero se medirá como local este sábado ante un Huracán entonado que sumó 13 de los últimos 15 puntos en juego, y luego visitará el domingo 16 a Independiente en el Libertadores de América en una nueva edición del clásico de Avellaneda. A falta de 11 días para este trascendental encuentro, se confirmó una muy mala noticia.

Maravilla Martínez será baja para el clásico ante Independiente. (Foto: Fotobaires)

Se trata de Adrián Martínez, el goleador estrella del equipo, que no podrá estar presente en el duelo contra el Rojo. Luego de la serie frente el Fogao, el 9 fue baja ante San Lorenzo por una doble sobrecarga en el sóleo y el gemelo de la pierna izquierda. Se esperaba que ya estuviera recuperado para medirse ante el Globo, pero al volver a entrenarse este miércoles de manera diferenciada, habría aparecido una nueva lesión en su rodilla que lo alejará de las canchas por un tiempo más prolongado.

A falta de parte médico y confirmación oficial, Maravilla se perdería en principio los partidos contra Huracán, Independiente y Unión. Esta será una baja más que sensible, ya que no solo fue el máximo artillero en el 2024, sino que también ya facturó 5 goles en este 2025, uno de ellos en la ida ante Botafogo por la Recopa.

Pero Martínez no es el único jugador importante de Racing comprometido que preocupa a Gustavo Costas de cara al clásico. Además del ex Instituto, se perdieron el duelo con el Ciclón Gabriel Arias, Marco Di Cesare, Gabriel Rojas, Bruno Zuculini y Luciano Vietto, y no es segura su presencia para enfrentar al Rojo.