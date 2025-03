No lo podía creer: la sorpresiva reacción de Gallardo tras el gol de Santi López

En el Estadio Más Monumental, por la jornada 11 del Grupo B del torneo Apertura 2025, River empató 2-2 frente a Rosario Central y, de esta manera, no solo dejó pasar la oportunidad de alcanzar el segundo puesto del torneo, sino que también se distanció de Independiente, el líder de la zona. Con esta igualdad, el Millonario quedó ubicado en la tercera posición del grupo con 20 unidades, dos menos que Rosario Central, que se asentó en el segundo puesto con 22 puntos.

A lo largo del partido, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo no logró sellar el triunfo cuando tenía la ventaja en el marcador, lo que permitió que, a pocos minutos del final del segundo tiempo, el Canalla igualaría el marcador gracias a un gran contragolpe, con Santiago López como autor del gol.

Una cámara de ESPN captó la reacción del Muñeco tras el segundo gol del equipo dirigido por Ariel Holan. Parado en el banco de los suplentes, el entrenador del elenco de Núñez comenzó a dar indicaciones a sus jugadores para que se replegaran, ya que no estaban bien posicionados defensivamente.

LA BRONCA TOTAL DEL MUÑECO GALLARDO: así reaccionó el DT de River al 2-2 de Rosario Central, por Santi López. pic.twitter.com/Xeo5x2xePq — SportsCenter (@SC_ESPN) March 30, 2025

Finalmente, cuando López marcó tras la asistencia de Copetti, Gallardo, visiblemente frustrado, se quedó de brazos cruzados sin poder creer la forma en que su equipo permitió el empate, moviendo la cabeza de un lado a otro mientras observaba a su cuerpo técnico.

En conferencia de prensa, el Muñeco les lanzó un palito a sus dirigidos luego del insólito empate: "No podemos terminar de completar las buenas intenciones que tenemos. Por momentos nos repusimos y tuvimos buenos momentos jugando en campo rival, tratando de atacar siempre. La sensación es que el final quedó empañado por un gol demasiado fácil que nos hacen en el empate y que casi lo perdemos en la última jugada también", disparó.

La advertencia de Gallardo a los hinchas tras el empate ante Central

Por otro lado, les mandó un mensaje a los hinchas que mostraron su disconformidad con el resultado: “Les pido que no se impacienten, el año recién arranca y es largo. Vamos a estar bien. Las cosas no se construyen tan rápido, llevan su tiempo. Me encantaría que todo fluyera de una manera espectacular y deliremos como pasó el otro día con la Selección, pero ese es un equipo fantástico con campeones del mundo y llenos de confianza”, sentenció.