La advertencia de Gallardo a los hinchas de River que silbaron post 2-2 con Central: “Les pido que…”

A River se le escamparon dos puntos sobre el final. El equipo de Marcelo Gallardo estaba a minutos de conseguir una nueva victoria en el torneo Apertura, pero un gol de Santi López permitió que Rosario Central iguale el marcador y se llevara un punto a Arroyito. Con el 2-2 final, ambos equipos mantuvieron sus posiciones en la tabla, el Millonario sigue tercero con 20 mientras que el Canalla segundo con 22.

Tras el pitazo final, los hinchas presentes en el Monumental no se fueron contentos a sus casas y se lo dejaron en claro a los futbolistas a través de silbidos y chiflidos. Además, otro que no se fue muy conforme con el resultado es Gallardo. El Muñeco se fue rumbo a los vestuarios sin saludar a nadie, algo que no suele suceder con él, ya que acostumbra a quedarse en la cancha cuando termina el partido y espera a que se vaya su equipo para retirarse último al vestuario.

La advertencia de Gallardo a los hinchas de River

Ya un poco más calmado, en conferencia de prensa les mandó un mensaje a los hinchas que mostraron su disconformidad con el resultado: “Les pido que no se impacienten, el año recién arranca y es largo. Vamos a estar bien. Las cosas no se construyen tan rápido, llevan su tiempo. Me encantaría que todo fluyera de una manera espectacular y deliremos como pasó el otro día con la Selección, pero ese es un equipo fantástico con campeones del mundo y llenos de confianza”, sentenció.

De todas formas, el DT reconoció la importancia del apoyo de la hinchada y valoró el respaldo que siente: “Está perfecto que tengan exigencias. Es lo normal. Me gustaría que sigan acompañando como lo hacen siempre, que llenan la cancha y cantan todo el partido”, mencionó.

El palito de Gallardo a los jugadores de River

Por otro lado, hizo un análisis del partido: "No podemos terminar de completar las buenas intenciones que tenemos. Por momentos nos repusimos y tuvimos buenos momentos jugando en campo rival, tratando de atacar siempre. La sensación es que el final quedó empañado por un gol demasiado fácil que nos hacen en el empate y que casi lo perdemos en la última jugada también", apuntó.

"Salvo algún error nuestro y detalles de pelota parada, creo que en el juego no tuvimos deficiencias defensivas. Central no nos sometió, pero sí hubo errores puntuales que fueron generando situaciones en contra. El sinsabor que nos deja el partido es la imagen del final, pero en el contexto general no la pasamos mal", concluyó.