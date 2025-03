No se vio en TV: la fuerte reacción de Gallardo tras el pitazo final en River-Central

River desaprovechó la oportunidad de ser escolta de Independiente en la zona B del torneo Apertura y terminó empatando 2-2 ante Rosario Central en el Monumental. El equipo de Marcelo Gallardo, que se respuso del 0-1 al inicio del encuentro, no pudo aguantar la ventaja y sobre el cierre Santiago López decretó la igualdad final entre el Millonario y el Canalla. De esta manera, los de Núñez siguen en el tercer lugar de la tabla con 20 unidades mientras que los hombres de Holan están segundos con 22.

Tras el final del encuentro, todos los jugadores se saludaban y algunos intercambiaban camisetas, pero quien no lo vio por ningún lado fue a Gallardo. El DT no se fue nada contento con el empate y tras el pitazo final de Falcón Pérez tuvo una reacción inesperada y con una mucha bronca: se fue rumbo a los vestuarios sin saludar a nadie.

La sorpresiva reacción de Gallardo tras el 2-2 ante Central

Esto es algo que no suele suceder con el Muñeco, ya que acostumbra a quedarse en la cancha cuando termina el partido y espera a que se vaya su equipo para retirarse último al vestuario. Además, en su primer ciclo, incluso ante un mal partido se quedaba especialmente a consolar a sus jugadores.

De esta manera, el Muñeco mostró toda su disconformidad con el resultado que le imposibilitó a sus dirigidos de quedar como únicos escoltas del Rojo de Julio Vaccari. Ahora, el Millonario tendrá que dar vuelta la página y enfocarse en lo que será el debut por Copa Libertadores el miércoles a las 21:30 frente a Universitario en Perú.

Gallardo habló en conferencia de prensa y mostró su disconformidad

"No podemos terminar de completar las buenas intenciones que tenemos. Por momentos nos repusimos y tuvimos buenos momentos jugando en campo rival, tratando de atacar siempre. La sensación es que el final quedó empañado por un gol demasiado fácil que nos hacen en el empate y que casi lo perdemos en la última jugada también", apuntó el Muñeco en el comienzo de la rueda.

"Salvo algún error nuestro y detalles de pelota parada, creo que en el juego no tuvimos deficiencias defensivas. Central no nos sometió, pero sí hubo errores puntuales que fueron generando situaciones en contra. El sinsabor que nos deja el partido es la imagen del final, pero en el contexto general no la pasamos mal", insistió en la misma sintonía, destacando el funcionamiento del equipo, pero resaltando las desatenciones que no le permitieron quedarse con los 3 puntos.