El palito de Gallardo a los jugadores tras el amargo 2-2 de River ante Central: “Fue demasiado fácil el…”

River Plate dejó pasar una oportunidad de oro de prenderse en la Zona B como único escolta de Independiente, al empatar 2-2 con Rosario Central, un rival directo, este sábado por la noche en el Monumental. Tras arrancar perdiendo casi desde el arranque, había logrado darlo vuelta con goles de Lucas Martínez Quarta y Ian Subiabre, pero cerca del final se lo empataron y hasta estuvieron cerca de perderlo con un disparo de Enzo Copetti que no entró de milagro.

Este resultado, que deja al Millonario tercero en la tabla con 20 puntos, por debajo del Canalla (2° con 22) e Independiente (1° con 24), dejó muy molesto a todo Núñez por la forma en la que se dejó pasar el triunfo, con errores defensivos muy marcados. Sobre esto puntualizó Marcelo Gallardo en conferencia de prensa, que le terminó pegando un palito a sus jugadores.

El palito de Gallardo a los jugadores tras el empate ante Central

"No podemos terminar de completar las buenas intenciones que tenemos. Por momentos nos repusimos y tuvimos buenos momentos jugando en campo rival, tratando de atacar siempre. La sensación es que el final quedó empañado por un gol demasiado fácil que nos hacen en el empate y que casi lo perdemos en la última jugada también", apuntó el Muñeco en el comienzo de la rueda.

"Salvo algún error nuestro y detalles de pelota parada, creo que en el juego no tuvimos deficiencias defensivas. Central no nos sometió, pero sí hubo errores puntuales que fueron generando situaciones en contra. El sinsabor que nos deja el partido es la imagen del final, pero en el contexto general no la pasamos mal", insistió en la misma sintonía, destacando el funcionamiento del equipo, pero resaltando las desatenciones que no le permitieron quedarse con los 3 puntos.

A su vez, trasladó esta situación a la Copa Libertadores, a cuatro días del debut de River, este miércoles ante Universitario en Perú: "Los detalles son fundamentales para la Copa, y en los errores está también el aprendizaje. Sabemos la importancia que tiene todo eso para lo que va a ser la Libertadores. De los errores hay que aprender. Los futbolistas, todos nosotros, vivimos constantemente con eso", sentenció Gallardo.