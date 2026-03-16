La Banda del Expreso respondió tras la polémica por los disturbios en el Gambarte

El clima alrededor de Godoy Cruz Antonio Tomba sigue caliente después de los incidentes ocurridos en el Estadio Feliciano Gambarte justo despues del gol de Vicente Poggi. Cuando 5 personas se subieron al alambrado con el fin de frenar el partido.

En las últimas horas se produjo unentre el periodista Juan Esteban Suraci y, la barra del club.

Todo comenzó cuando Suraci publicó un duro mensaje en redes sociales en el que apuntó directamente contra los responsables de los disturbios que pusieron en riesgo el desarrollo del partido.

“Espero que a los cuatro, cinco o seis ‘mocosos’ que buscaron suspender el partido se les aplique Tribuna Segura. Si no, todo será biri biri y según la cara del cliente”, escribió el periodista, reclamando sanciones concretas.

En el mismo mensaje también cuestionó los argumentos sobre la dificultad para identificar a los responsables: “No vengan con el verso de que estaban encapuchados porque hay tecnología de última generación que permite identificar hasta las hormigas”.

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La respuesta de la barra

Horas después llegó la respuesta desde La Banda del Expreso, que difundió un comunicado con un tono completamente distinto y en el que denunciaron represión policial contra hinchas en las inmediaciones del estadio.

En el texto, la barra expresó su “más enérgico repudio a la represión injustificada de la policía hacia nuestros hinchas, incluyendo niños, mujeres y gente mayor”. Además, afirmaron que la caballería policial arremetió contra personas inocentes y calificaron la situación como “inaceptable”.

También señalaron que desde la barra intentaron impedir la represión y proteger a los hinchas, mientras —según indicaron— el sistema de acceso al estadio fallaba y la policía se negaba a dialogar.

En el comunicado incluso apuntaron directamente contra el comisario a cargo del operativo, asegurando que no mostró intención de evitar la violencia, pese a la presencia de familias en el lugar.

WhatsApp Image 2026-03-15 at 10.19.04 PM Comunicado La Banda del Expreso.

Un debate que sigue abierto

El comunicado también incluyó una crítica hacia algunos hinchas que cuestionaron a la barra durante el partido. Desde el grupo sostuvieron que no se puede juzgar sin conocer lo que estaba ocurriendo fuera del estadio.

Así, mientras desde un sector del periodismo se exige identificar y sancionar a quienes provocaron disturbios, desde la barra aseguran que en realidad hubo una represión policial injustificada contra los hinchas.

El cruce dejó expuesto un debate que atraviesa al mundo Tomba: qué fue lo que realmente ocurrió en las inmediaciones del Gambarte y quiénes fueron los responsables de los incidentes.