El ídolo de Godoy Cruz que disparó tras el papelón con Independiente

Godoy Cruz no hizo pie en el Libertadores de América frente a Independiente. Comenzó perdiendo a los dos minutos de juego y se fue al descanso 4-0 abajo, dejando una imagen lamentable en el inicio de una seguidilla fundamental. En medio de esta situación, un ídolo del Tomba utilizó sus redes sociales para publicar un duro mensaje en referencia al presente que atraviesa el conjunto dirigido, de momento, por Esteban Solari.

Quien decidió romper el silencio tras una semana intensa fue David Ramírez, uno de los emblemáticos mediocampistas que tuvo el Expreso en su etapa dorada. El Mago publicó una historia suya (vistiendo la 10 del elenco mendocino), agarrándose la cabeza con el escudo en grande.

A la posta, el ex enganche le agregó una frase contundente, en un mensaje encubierto contra la dirigencia de Godoy Cruz, encabezada por Alejandro Chapini y José Manzur, este último con quien no tiene buen vínculo: "La culpa no es del chancho...", dando a entender que los protagonistas que están dentro del campo de juego no son los responsables de esta complicada actualidad.

El Mago Ramírez apuntó contra la dirigencia del Expreso. (Instagram)

El Tomba venía de una semana caliente y el duelo ante Independiente de este sábado iba a marcar el termómetro del equipo antes de una serie de encuentros fundamentales que se vienen por delante entre Copa Sudamericana y el clásico. Por ahora, un ex querido por los hinchas encendió aún más la mecha.