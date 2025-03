Desopilante revelación del Dibu Martínez: qué hizo hasta horas antes de la final ante Francia

El arquero de la Selección argentina y del Aston Villa de Inglaterra, Emiliano "Dibu" Martínez, confesó que jugó al videojuego Call of Duty desde la merienda hasta la charla previa a la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 frente a Francia.

El oriundo de Mar del Plata se metió entre los guardameta más importantes de la historia del fútbol argentino y se transformó en un ídolo sin precedentes en el país. Con sus atajadas trascendentales y su aparición salvadora en las tandas de penales, la Selección argentina conquistó cuatro títulos en cuatro años.

Sin embargo, en la previa de la final ante los galos, el defensor del arco albiceleste confesó una peculiar costumbre que tuvo antes de dicho encuentro que quedó en la retina de todo el pueblo albiceleste: "Yo juego al Call of Duty pero sin stream. Es más, yo jugué antes de enfrentar a Francia en la final del mundo. Merendé a las 18:00 y, desde ahí, jugué hasta la charla previa. Jugué con mis amigos, es una costumbre. Hablas cualquier otra cosa, puedo estar concentrado", reveló Martínez en diálogo con Sofía Martínez para Telefe.

La confesión del Dibu Martínez a horas de jugar la final del mundo contra Francia. (Foto: archivo)

Esto no es algo nuevo para el formado en Independiente ya que, tiempo atrás, había afirmado que hizo lo mismo en la previa de la final de la Copa América 2021 ante Brasil: "Tengo una Play portátil que me la llevó todos los viajes, y con la Selección también. Antes de la final contra Brasil, me gustaba jugar a la noche a la Play para desconcentrarme del partido y de que al otro día íbamos a jugar la final. Lo mismo el día del partido, capaz jugaba uno o dos mapas", destacó el bicampeón de América y campeón del mundo.

"Me reía un poco, pasaban dos horas y me iba al partido. Me distrae, me saca del pensamiento, de las redes sociales y el celular. Porque sino estás en un hotel con el celular mirando Instagram o Twitter y como que me relaja un poco y me divierte" remarcó.

Fuente: NA