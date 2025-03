Video: la ejemplar reacción de Scaloni a la cargada de Dibu Martínez a Brasil

En una noche impresionante en el Monumental, la Selección argentina derrotó de manera aplastante 4-1 a Brasil por la jornada 14 de las Eliminatorias. Fue la guinda del pastel para un día histórico, en el que ya se había asegurado la clasificación al Mundial 2026 unas horas antes con el empate 0-0 entre Uruguay y Bolivia, y que culminó con esta contundente victoria sobre el eterno rival de toda la vida.

Como todo buen clásico, no faltaron expectativas y momentos de tensión, especialmente después de las declaraciones de Raphinha antes del partido, que le trajeron una avalancha de burlas y memes en su contra durante y después del encuentro. Y como era de esperar, Emiliano Martínez decidió añadir aún más emoción al tema en pleno partido.

Con el marcador 4-1, superando los 80 minutos y en pleno éxtasis de los hinchas albicelestes, el arquero no perdió la oportunidad de avivar aún más la situación y comenzó a hacer jueguitos con la pelota en el área. Aunque desató la alegría y los festejos de los seguidores, esto le costó el enojo y la desaprobación de Lionel Scaloni desde el banquillo.

Scaloni se enojó con el Dibu por hacer jueguitos

El DT a ver esto, levantó su mano derecha y con su dedo índice comenzó a moverlo de lado a lado, dejando en claro que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo el arquero marplatense de 32 años. Además, gritó: "No, no, no", mientras movía su cabeza de lado a lado reprobando la acción del Dibu.

Finalmente, en zona mixta, el campeón del mundo y bicampeón de América reconoció su error: "Los jueguitos estuvieron de más", señaló entre risas mientras se marchaba del estadio. Además, disparó contra los futbolistas de la Canarinha y en especial contra Raphinha: "Esperemos que sigan hablando de nosotros así nos encienden la dinamita", lanzó.