El zarpado comentario de Dibu Martínez para Brasil y su provocador gesto en pleno partido

En una espectacular noche en el Monumental, la Selección argentina aplastó contundentemente 4-1 a Brasil por la fecha 14 de las Eliminatorias. Fue la cereza del postre para una jornada histórica, en la que ya se había asegurado la clasificación al Mundial 2026 unas horas antes con el 0-0 entre Uruguay y Bolivia, y que coronó con esta paliza ante el eterno rival.

Como todo clásico que se precie, no le faltaron esperezas y momentos de tensión, sobre todo luego de las declaraciones de Raphinha en la previa, las cuales le significaron un sinfín de burlas y memes en su contra durante y luego del partido. Y como no podía ser de otra forma, Emiliano Martínez decidió ponerle aún más picante al asunto.

El picante posteo de Dibu Martínez en Instagram tras el 4-1 sobre Brasil.

Lejos de intentar calmar las aguas, una vez concretada la goleada, el Dibu hizo un polémico posteo en Instagram, en donde escribió: "Gracias, gente, por este recibimiento y apoyo. Tratamos de entregarles con compromiso y sacrificio para ustedes. Este equipo no va a parar". Esto no hubiera generado muchas repercusiones, de no ser por los zarpados hashtags con los que acompañó la publicación: "#comanla" y "#baile".

Los jueguitos de Dibu Martínez en Argentina-Brasil

Esto se suma al provocador gesto que había hecho en pleno partido. Con el marcador 4-1, ya superando los 80 minutos y en plena euforia albiceleste, el arquero aprovechó para echar más nafta al fuego y se puso a hacer jueguitos con la pelota en el área. Si bien provocó la exaltación y los festejos de los hinchas, le valió el enojo y reprobación de Lionel Scaloni desde el banco de suplentes.

"Esperemos que sigan hablando de nosotros así nos encienden la dinamita", declaró más tarde Martínez ante la prensa en la zona mixta. Sin embargo, hizo un mea culpa y reconoció que su actitud provocativa no estuvo bien: "Los jueguitos estuvieron de más", señaló entre risas mientras se marchaba del estadio.