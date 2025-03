Qué dijo Dibu Martínez del enojo de Scaloni por hacer jueguitos en pleno 4-1 a Brasil: “Es medio loquito, capaz me…”

La Selección argentina deleitó a todos al mostrar una excelsa clase de fútbol y aplastar por 4-1 a Brasil en el Monumental. Los dirigidos por Lionel Scaloni fueron superiores de comienzo a fin y demostraron su superioridad ante su rival de toda la vida, que solo pudo convertir a través de un error del Cuti Romero. Sin embargo, en el medio del partido, el DT de la Albiceleste se mostró enojado por una burla del Dibu Martínez contra sus rivales.

Con el marcador 4-1, superando los 80 minutos y en medio del fervor de los hinchas argentinos, el portero no dejó pasar la ocasión para avivar aún más la situación y comenzó a hacer jueguitos con la pelota en el área. Aunque provocó la alegría y los festejos de los hinchas, esto le valió el enojo y la desaprobación de Scaloni desde el banco de los suplentes. Al ver esto, el entrenador levantó su mano derecha y comenzó a mover su dedo índice de un lado a otro, dejando en claro que no estaba de acuerdo con lo que hacía el arquero marplatense de 32 años. Además, exclamó: "No, no, no", mientras movía la cabeza de un lado a otro, reprobando la actitud del Dibu.

Dibu reconoció lo que podría haber hecho Scaloni si hacía algunos jueguitos de más

En zona mixta, el arquero campeón del mundo y bicampeón de América reconoció su error y pidió disculpas por lo que hizo: "Los jueguitos estuvieron de más", señaló entre risas mientras se marchaba del estadio. Sin embargo, dejó en claro que podría haber hecho el oriundo de Pujato si hacía tres jueguitos más: “Obviamente, son cosas que en mi club (Aston Villa) no hago, pero justo me quedó la pelota en el aire. Yo sé que al técnico no le gusta mucho esas cosas, capaz hacía tres jueguitos más y me sacaba. Este es medio loquito“, sentenció en diálogo con Fox Sports.

Luego hizo un análisis del encuentro y agradeció el apoyo de la gente que siempre viene a bancar al combinado nacional: “Nosotros queríamos ganar. Apenas terminó el partido con Uruguay, en el vestuario hablamos y dijimos que el martes teníamos una final. Lo tratamos como debía ser sin importar que estuviéramos clasificados al Mundial antes del partido. Nosotros hoy queríamos ganar y se demostró".

Scaloni se enojó con el Dibu Martínez. (Foto: archivo)

“Yo creo que si queremos seguir quedando en la historia no solo hay que ganar títulos sino que hay que darle a la gente orgullo, ganas y sacrificio porque la gente paga una entrada y están 70.000 personas antes de que comience el partido y lo mínimo que tenemos que darle es el partido que hicimos hoy”, concluyó.