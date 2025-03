Bomba en San Lorenzo: le rescinde el contrato a un jugador por faltazos a las prácticas

Cuando parecía que el clima estaba más estable, una bomba explotó este martes por la mañana en San Lorenzo. Tras eliminar por penales a Sportivo Las Parejas, equipo del Federal A, y clasificar a los 16vos de final de la Copa Argentina, el cuadro azulgrana retomó los entrenamientos de cara al partido de este viernes frente a Lanús a las 19:15 en el Pedro Bidegain por la fecha 11 del torneo Apertura.

Sin embargo, en la práctica matutina, Miguel Ángel Russo contó con todos sus futbolistas a excepción de Jaime Andrés Peralta. El delantero colombiano, que no fue convocado al partido por Copa Argentina, no estuvo presente esta mañana en Ciudad Deportiva y encendió las alarmas. De hecho, en las últimas horas, el exfutbolista de Cucutá subió unas fotos en sus historias de Instagram con los jugadores de la Selección de Brasil, ya que los fue a recibir al hotel y tuvo la oportunidad de sacarse unas selfies con futbolistas de la talla de Vinicius Junior o Raphinha.

No obstante, esta no es la primera vez que sucede este tipo de situaciones con el colombiano, ya que hace unos días también se había ausentado sin aviso previo de un entrenamiento con el Ciclón. Tras varios faltazos a las prácticas, la dirigencia del cuadro azulgrana tomó una drástica decisión con el jugador de 20 años: le rescindirá el contrato y deberá volver a Cucutá, según informó Gonzalo Orellano, periodista que sigue el día a día de San Lorenzo.

Decisión tomada en #SanLorenzo: rescisión de contrato para Andrés Peralta por sus reiteradas faltas a los entrenamientos en las últimas semanas. pic.twitter.com/QEYrdGXtYp — Gonzalo Orellano (@Gonzaaorellano) March 25, 2025

De esta forma, el colombiano dejará la institución de Boedo tras cinco partidos jugados y en los cuales convirtió un gol en el triunfo agónico ante Racing por 3-2 que le dio tres puntos de oro a los dirigidos por Miguelo.

Este no sería el primer incidente de indisciplina del jugador de 20 años, ya que durante su tiempo en Colombia tuvo varios problemas similares. De hecho, en 2024 había tenido un excelente semestre en Independiente Medellín (13 partidos, tres goles), pero luego se fue en conflicto con el entrenador y fichó por Cúcuta (ocho partidos y cinco goles).

"Peralta me venció, es un muchacho joven que intentamos ayudar, una, dos, tres, cuatro veces, perdí la cuenta… no le hago bien protegiéndolo de todo. Es joven, tiene que aprender, pero acá mientras yo esté no juega más”, había dicho públicamente su extécnico Alfredo Arias.