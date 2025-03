Polémica en San Lorenzo: un futbolista no se presentó a la práctica sin aviso previo

Luego de zafar del papelón en Copa Argentina ante Sportivo Las Parejas, San Lorenzo regresó a los entrenamientos hoy martes tras un día libre luego avanzar por penales ante el elenco del Federal A para ya preparar la puesta a punto de cara al encuentro frente a Lanús el viernes 28 de marzo en el Pedro Bidegain, tras del parate por fecha FIFA, por la 11º fecha del torneo Apertura.

Pensando en el duelo ante el Granate de Mauricio Pellegrino, Miguel Ángel Russo contará con el regreso de Orlando Gill, pero aparentemente también hubo ausencias… y sin motivos claros. Según informó TyC Sports, en los entrenamientos vespertinos que hubo hoy en San Lorenzo llamó la atención la ausencia de un jugador, que no fue convocado para el duelo por Copa y faltó sin previo aviso.

Se trata del colombiano Jaime Andrés Peralta, que ya se había ausentado de un ensayo con el plantel que dirige Russo algunos días atrás, no estuvo presente esta mañana en Ciudad Deportiva y encendió las alarmas. Chiche, quien anotó un gol desde su llegada al cuadro azulgrana en la victoria agónica por 3-2 sobre Racing en el clásico, había ido a recibir a la Selección de Brasil, que jugará contra la Selección argentina este martes por la noche en el Monumental, y se sacó fotos con varios jugadores, como Raphinha y Vinicius, entre otros.

Peralta no se presentó en la práctica de este martes. (Foto: archivo)

A pesar de esta circunstancia, por el momento, desde la institución no han decidido imponerle una sanción, y es algo que se analizará con el tiempo, según cómo se desarrollen los hechos. Sin embargo, este no sería el primer incidente de indisciplina del jugador de 20 años, ya que durante su tiempo en Colombia tuvo varios problemas similares. De hecho, en 2024 había tenido un excelente semestre en Independiente Medellín (13 partidos, tres goles), pero luego se fue en conflicto con el entrenador y fichó por Cúcuta (ocho partidos y cinco goles).

"Peralta me venció, es un muchacho joven que intentamos ayudar, una, dos, tres, cuatro veces, perdí la cuenta… no le hago bien protegiéndolo de todo. Es joven, tiene que aprender, pero acá mientras yo esté no juega más”, había dicho públicamente su extécnico Alfredo Arias.