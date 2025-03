El papá de Colapinto contó los pasos de Franco en Alpine: “Está cumpliendo con…”

Franco Colapinto se encuentra en los boxes del mítico trazado de Shanghái junto a Flavio Briatore para ver el rendimiento de sus dos compañeros de Alpine, Jack Doohan y Pierre Gasly, en el GP de China. Incluso, el pasado viernes, subió una foto a sus redes sociales junto al italiano observando la sprint shootout en donde la escudería francesa no cumplió con los objetivos y quedó eliminada en la Q1.

Por su parte, Aníbal Colapinto, padre de Franco, se encuentra en Argentina y hace unos días viajó con un camión para dar asistencia a las personas afectadas en Bahía Blanca. Ahora, ya en Buenos Aires, Aníbal fue a presenciar la exhibición de la Fórmula 1 y allí habló con los medios presentes sobre el presente de su hijo en la Máxima Categoría: "Está bien, tranquilo y feliz. Está cumpliendo con todo lo que le pide el equipo, el simulador y con todo lo que tiene que hacer. Tiene que seguir estando aunque sea como piloto de reserva. Para un argentino, eso es importantísimo", sentenció en diálogo con Carburando.

Aníbal Colapinto se refirió al presente de Franco en la F1

Por otra parte, se refirió al posible regreso de la F1 a la Argentina y dejó en claro cuál sería su sueño si eso sucediera: "Me encanta que haya venido a la Argentina, es por ahí el puntapié inicial para que dentro de unos años haya algo más importante... En cuanto a la exhibición, pienso que es una sumatoria. Puede que Franco haya tenido algo que ver, lo más importante es que pueda impulsar que exista nuevamente un Gran Premio en el país (NdeR: el último fue en 1998, en el Gálvez)".

Por último, en el GP de Australia, el primero de la temporada, el piloto local era Jack Doohan (de hecho, había seguidores con máscaras suyas acompañándolo a todas partes). Sin embargo, Colapinto también fue igualmente popular, algo que está ocurriendo de manera similar en Shanghái, y su padre intentó encontrar una razón para la fascinación que genera él: "Lo siguen a morir. En Australia, aun siendo piloto de reserva, estaba con más fotos, con más autógrafos... Llegó a China, que nunca había ido, y estaban todos enloquecidos con él", mencionó en diálogo con ESPN.

Aníbal Colapinto habló sobre el apoyo de los fans a su hijo. (Foto: archivo)

"Algo tiene, no sé qué, no me preguntes... un ángel, como dicen. Es angelado. Es él. Creo que a la gente le gusta porque es él. Quiero ser cada vez más NN (NdeR: Natalia Natalia, como se les llama a las personas no identificadas en la jerga policial), por culpa de este chico no lo puedo ser", agregó.