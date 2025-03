¿Qué cambió en Godoy Cruz de la suspensión a la reanudación con Talleres?

Parece mentira, pero de aquél bochorno que significó el proyectil en el rostro del juez de línea Diego Martín a la reanudación del encuentro con Talleres de Córdoba pasó casi un mes. La noticia que empapeló los medios de comunicación a nivel país fue el 20 de febrero, hace exactamente 31 días.

En el medio, el agua que pasó abajo del puente de Godoy Cruz fue mucha, y en su mayoría turbia. El equipo vivió cimbronazos fuertes más que nada negativos: perdió a su entrenador Ernesto Pedernera por un flojísimo arranque de temporada y quedó eliminado en Copa Argentina ante un débil Excursionistas.

Pero no eso no es todo porque entre ambos duelos contra los cordobeses, el equipo apenas le ganó a Vélez Sarsfield y Barracas Central, estando muy lejos del nivel esperado antes del inicio del año. Esteban Solari apareció para intentar levantar vuelo, pero hasta el momento, el equipo no despega y es más una continuidad que un cambio de rumbo.

El proyectil a Martín costó demasiado caro.

A eso hay que sumarle una fuerte sanción que el club sigue purgando desde lo económico (multa y partidos a puertas cerradas) más la quita de tres puntos en lo deportivo. Claro que gratis la jodita no iba a salir y el club, pero principalmente sus hinchas, pagan los platos rotos de un inadaptado que fue noticia por su imprudencia.

Pero en este poco más de un mes también pasaron cosas fuertes e importantes positivas: el Feliciano Gambarte inició su recta final y el corte de cinta se aproxima, sumado a que el Tomba ya conoce su hoja de ruta y prepara su octava participación en una copa internacional.

Comparando equipos entre aquél de la tercera fecha en cancha de Gimnasia al que completará mañana en el Malvinas hay también algunas variantes de jugadores que perdieron terreno como Lucas Arce, Juan Morán y Vicente Poggi y otros que reaparecieron como Andino (post Sub 20), Gonzalo Ábrego y Luca Martínez Dupuy.

Los 45 minutos vuelven a ser trascendentales para Godoy Cruz porque en caso de ganar se meterá en el final de la zona pintada de los clasificados a octavos de final, justo en la antesala de un rally picante contra el Rojo de Avellaneda, el viaje a Perú para jugar con Grau y el clásico con la Lepra, en una seguidilla clave para el futuro inmediato.