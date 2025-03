La dedicatoria especial de Thiago Almada tras convertir el golazo del triunfo frente a Uruguay: "Es para..."

Thiago Almada vivió una noche inolvidable en Montevideo. La Seleccón argentina y Uruguay no se sacaban diferencias en el Centenario hasta que, a los 22 minutos del segundo tiempo, el pibe de Fuerte Apache sacó un tremendo derechazo desde afuera del área y la clavó en el ángulo, dejando sin chances a Sergio Rochet. Con ese golazo, la Selección argentina encaminó una victoria clave rumbo al Mundial 2026.

El ex Vélez recibió la pelota a metros de la medialuna, acomodó el cuerpo y, sin pensarlo demasiado, remató con precisión. “Agarré, le pegué y bueno, por suerte entró, je”, comentó Almada con total simpleza tras el partido. Su gol no solo rompió el cero en el marcador, sino que también desató la sorpresa de Emiliano "Dibu" Martínez, quien desde el arco reaccionó con una expresión de asombro ante semejante definición.

Tras el encuentro, el mediocampista habló de cómo la Selección fue creciendo en el partido y reconoció que el equipo tardó en acomodarse: “El primer tiempo estaba más parejo y en el segundo agarramos más la pelota, nos empezamos a mover más en el medio y encontramos los espacios”. Su rendimiento en alza también se debe a su adaptación al fútbol europeo, donde actualmente juega en Lyon de Francia: “Fonseca me ha enseñado muchas cosas nuevas, como hacer movimientos sin pelota y tratar de mirar siempre antes de recibir. Estoy aprendiendo muchísimo”.

Mirá lo que dijo Almada

A la hora de las dedicatorias, Almada no dudó en compartir el momento con sus seres queridos. “Es para mi mujer, que me acompaña mucho, a mi familia, a mi viejo y a toda la gente del barrio (Fuerte Apache, el mismo que el de Carlos Tévez) que siempre me apoya”, expresó con emoción. Su gol no solo quedará en su memoria, sino también en la de los hinchas argentinos que sueñan con ver a la Selección clasificada lo antes posible al Mundial de 2026.

Ahora, la Albiceleste tiene un objetivo claro: si le gana a Brasil en la próxima fecha, asegurará su clasificación a la Copa del Mundo. “Sí, sí, por eso era muy importante el partido de hoy, ahora a descansar bien y a esperar el partido contra Brasil”, concluyó Almada. Con confianza, fútbol y golazos, la Scaloneta sigue firme en su camino.