Con crudeza, Gallardo explicó por qué a los refuerzos de River les cuesta destacarse: “Hay una carga psicológica…”

River volvió al triunfo. Tras el empate sin goles ante Deportivo Riestra el pasado sábado, el equipo de Marcelo Gallardo derrotó 2-0 a Ciudad de Bolivar, equipo del Federal A, con goles de Leandro González Pirez y Franco Mastantuono, ambos en el primer tiempo, por los 32vos de final de la Copa Argentina. De esta manera, además de sacar boleto a lo 16vos de final donde se medirá ante San Martín de Tucumán, el Millonario volvió a convertir un gol en los primeros 45 minutos tras 13 partidos.

Luego de la victoria, el Muñeco se mostró muy autocrítico en conferencia de prensa e hizo un análisis sobre el partido, donde destacó que fue de más a menos: “Intentamos poner en campo un equipo mechando jugadores que no venían jugando o tenían menos minutos. Así y todo, lo encaramos con seriedad y los que no venían jugando demostraron que pueden ser tenidos en cuenta. El gol vino rápido, sin generar muchas ocasiones; anotamos el segundo. Después, con el partido a favor, no tuvimos muchas situaciones. El análisis fue de mayor a menor. No terminamos de redondear las cosas buenas del primer tiempo”, sentenció.

“Sabíamos que íbamos a tener mucho control de pelota. Tuvimos varias situaciones, pero no terminamos de conectar en el final. En el segundo tiempo nos faltó otra enjundia para dañar al rival. Los cambios, tal vez con muchos chicos, es normal que agarren confianza de a poco; no todo es ya de inmediato”, agregó.

La explicación de Gallardo sobre el motivo por el cual los refuerzos no se destacan

Tras la conferencia, el Muñeco no se quedó sin palabras, continuó hablando con los medios y allí le consultaron sobre los refuerzos en el mercado de pases y el motivo por el cual no se destacan por encima del resto. Con crudeza, Gallardo reconoció que hubo mucha expectativa con la llegada de los nuevos futbolistas, pero mostró preocupación por el nivel de algunos de ellos: “Lo llevo de manera madura, es otro momento de mi vida y del fútbol en general, claramente hay una expectativa muy grande, se refleja en el día a día en lo que fuimos capaces de incorporar. De ahí a formar un equipo que nos identifique hay un tiempo, no se tienen en cuenta las emociones que se generan y las emociones de los futbolistas, yo sí lo tengo en cuenta”, mencionó en diálogo con Juan Cortese, periodista que sigue el día a día de River en TyC Sports.

“Obviamente hay una carga psicológica en el plantel, hay que entender a los futbolistas, hay un montón de cosas que no se hablan. Hay una carga psicológica que está y se ve en las lesiones, se tienen que adaptar de la histeria de todos, yo tengo que transmitirles constancia para que se vayan soltando, cuando baje toda la espuma sí se tendrán que imponer, porque tienen jerarquía. Todo eso es para adentro”, concluyó.