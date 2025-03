No se vio: el gesto de Gallardo con los futbolistas de River tras la caída ante Estudiantes

River perdió su invicto en el torneo Apertura al caer por 2-0 ante Estudiantes en el Más Monumental. El conjunto de Núñez mostró una mejoría en el rendimiento futbolístico, pero dos errores en defensa y una gran planteo de Eduardo Domínguez le dieron los tres puntos al Pincha, que alcanzó la cima de la Zona A junto a Tigre con 18 unidades. Por su parte, el equipo de Marcelo Gallardo no pudo escalar a la cima de su grupo y ahora llega golpeado para la final de la Supercopa Internacional ante Talleres este miércoles a las 20hs en la Nueva Olla de Asunción, Paraguay.

El partido entre ambos equipos tuvo de todo: un fallo insólito del Millonario en defensa que hizo que la visita se ponga en ventaja de manera temprana, los del Muñeco yendo a buscar el empate sobre el final, un gol anulado a Paulo Díaz por un offside sumamente fino, la expulsión de Enzo Pérez por una terrible patada a Cristian Medina, el ex Boca que fue silbado por todo el estadio y una contra letal sobre el final que culminó el Ruso Ascacíbar y que selló el 2-0 final.

Gallardo saludó a todos sus dirigidos luego de la derrota ante Estudiantes

Tras la derrota y mientras el equipo se despedía del público rumbo a los vestuarios, Gallardo tuvo un gran gesto con sus dirigidos. Se quedó a un costado del campo de juego y saludó con una palmada a cada uno de sus jugadores, hayan jugado o no. Además, también saludó con un beso y un abrazo a Sebastián Boselli, el marcador central uruguayo que pertenece al Millonario y está a préstamo en el León.

Por su parte, en conferencia de prensa, el entrenador hizo un análisis del partido y se mostró muy autocrítico por el juego que mostró su equipo: “En los primeros 10 minutos nos costó, nos hacen un gol fácil. Eso lo podría haber potenciado a Estudiantes y sin embargo ahí tomamos el control con mejor volumen y mejor asociaciones. Nos faltó en el último tercio con mayores posibilidades de llegadas para convertir. Pero me sentí más conforme con el volumen de juego otorgado por el equipo hoy. Entramos en el segundo tiempo y en esos primeros minutos antes de la expulsión de Enzo Pérez me gustaba como estábamos jugando con Estudiantes que tiene buen equipo pero no nos dañaba. Jugar con 10 es difícil y más cuando hay que buscar el resultado, nos desdibujamos desde la posesión y el comportamiento”.

Gallardo y su autocrítica tras la caída ante el Pincha. (Foto: archivo)

“Las derrotas y las victorias confunden, suelen perturbar el rumbo y el nuestro es muy claro. Nosotros tenemos que resolver cosas que sabemos que hay que resolver. Soy autocrítico de lo que observo, pero hoy precisamente, más allá de esos minutos iniciales donde ellos nos hicieron el gol, me gustó en general lo que vi del equipo“, concluyó.