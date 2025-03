La lógica pregunta que enfureció a Gallardo tras el 0-2 ante Estudiantes: “¿En qué tono me lo preguntás?”

River llega golpeado a la final del miércoles ante Talleres de Córdoba en Asunción, Paraguay. El equipo de Marcelo Gallardo perdió su invicto en el torneo Apertura al caer por 2-0 ante el Estudiantes de Eduardo Domínguez con goles de Alexis Castro y Santiago Ascacíbar. De esta manera, el Millonario no pudo alcanzar la cima de la Zona A y llega al duelo por la Supercopa Internacional con un rendimiento futbolístico muy pobre.

Luego de que terminara el encuentro, Gallardo, como lo hace habitualmente, dio su conferencia de prensa. Allí analizó el encuentro ante el Pincha, palpitó la final del miércoles ante la T y se refirió al desempeño del grupo. Sin embargo, una pregunta sobre si le gusta como está jugando su equipo, hizo que el DT desatara toda su furia: “¿En qué tono me lo preguntas?”, le dijo el Muñeco y el periodista le respondió: “A veces si, a veces no, que hay cosas por mejorar”.

El enojo de Gallardo ante una pregunta sobre el rendimiento de River

A partir de esta respuesta, el entrenador campeón de la Copa Libertadores 2015 y 2018, aseguró: “Estamos en el mismo tono, yo no cambio el discurso por el resultado. No lo voy a hacer ahora. Es más, si me preguntan por ejemplo qué es lo que más me gustó de estas ocho fechas, el partido de hoy por momentos me gustó. El equipo se reflejó más a lo que quiero, sin embargo perdimos. Cómo tomamos cada posibilidad del partido para seguir creciendo y hoy tuvimos el volumen de juego que no veníamos teniendo en partidos anteriores”.

Luego hizo un análisis del encuentro: “En los primeros 10 minutos nos costó, nos hacen un gol fácil. Eso lo podría haber potenciado a Estudiantes y sin embargo ahí tomamos el control con mejor volumen y mejor asociaciones. Nos faltó en el último tercio con mayores posibilidades de llegadas para convertir. Pero me sentí más conforme con el volumen de juego otorgado por el equipo hoy. Entramos en el segundo tiempo y en esos primeros minutos antes de la expulsión de Enzo Pérez me gustaba como estábamos jugando con Estudiantes que tiene buen equipo pero no nos dañaba. Jugar con 10 es difícil y más cuando hay que buscar el resultado, nos desdibujamos desde la posesión y el comportamiento”.

“Hubo que hacer algunos cambios, así y todo no nos generaba hasta el último minuto. Duró poco, porque se desdibujó el equipo cuando jugamos con diez, pero por momentos me gustó. Hay que tener tranquilidad porque eso es lo que quiero dar, hoy el resultado es negativo pero me voy, no tranquilo, pero con la convicción de que es por ahí, por momentos hicimos cosas que nos reflejan a lo que queremos“, completó.

Por último, Gallardo se mostró muy autocrítico y dejó en claro que le falta a su equipo para poder ganar los partidos: “Las derrotas y las victorias confunden, suelen perturbar el rumbo y el nuestro es muy claro. Nosotros tenemos que resolver cosas que sabemos que hay que resolver. Soy autocrítico de lo que observo, pero hoy precisamente, más allá de esos minutos iniciales donde ellos nos hicieron el gol, me gustó en general lo que vi del equipo“.

Gallardo se mostró muy autocrítico luego de la caída ante Estudiantes. (Foto: archivo)

Falta resolver en el área con mayor frescura y precisión, pero esa es la forma. Resolver y observar que tenemos que ser mejores en esa faceta, pero en cuanto a calidad de juego me parece que estuvimos un poco mejor”, cerró.