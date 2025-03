La desafiante respuesta de Gallardo ante la pregunta de por qué Borja fue suplente: “¿Es un defecto eso?”

No fue un día más para el River de Marcelo Gallardo. Estudiantes de La Plata lo venció en el Monumental por 2-0, con tantos de Alexis Castro y Santiago Ascacíbar, y le propinó la primera derrota en lo que va del año, después de ocho fechas del torneo Apertura. En conferencia de prensa, el DT fue consultado sobre una llamativa decisión: dejar a Miguel Borja en el banco de suplentes.

En el 11 inicial elegido por el Muñeco, Gonzalo “Pity” Martínez, Sebastián Driussi y Franco Mastantuono conformaron el ataque y Borja fue suplente. Una decisión sorprendente para algunos hinchas de River, dado que el colombiano parecía haberse reencontrado con el gol que como en sus mejores días del año pasado.

El gol de Ascacíbar que sentenció el encuentro

En la conferencia de prensa posterior al duelo en el Monumental, Gallardo fue consultado sobre el motivo que dejó a Borja en el banco de suplentes y no se mostró a gusto con la pregunta. Tras un breve silencio, explicó: “Es una decisión estrictamente técnica. Esta semana arrastraba un problema físico que le impidió entrenar con normalidad”.

Y luego, con un tono que evidenciaba su impotencia, preguntó irónico: “Decidí que entrara desde el banco… No lo estaba haciendo mal entrando desde el banco. ¿Es un defecto eso? Siempre va a haber algo como para especular de acuerdo con las decisiones técnicas” se justificó.

“Yo soy consciente de cómo están los futbolistas y después somos condenados por los resultados. A veces nos equivocamos mucho en resultados positivos, pero no pasa nada porque uno no ahí no condena”, se quejó el entrenador, que ya piensa en el duelo de este miércoles ante Talleres de Córdoba por la Supercopa Internacional.