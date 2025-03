Insólito: Colapinto no pudo manejar en el Autódromo de Buenos Aires… por no tener licencia

En su rol de piloto de reserva de Alpine F1 Team, Franco Colapinto no tenía mucho que hacer durante los tests de pretemporada de Bahréin de la Fórmula 1 y por eso el argentino decidió regresar al país para estar con familia y amigos, antes de que comenzara un año intenso, que tendrá su inicio propiamente dicho en el Gran Premio de Australia, el 16 de marzo. Eso sí: jamás pensó lo que le ocurriría.

Colapinto disfrutó de Argentina antes de la que será su primera temporada completa en la Máxima, pero no pudo cumplir uno de sus deseos. El ex Williams estuvo en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde antiguamente se corría el Gran Premio de Buenos Aires, pero no lo dejaron conducir.

En Bahréin, el A525 de Alpine mostró ser más rápido que el modelo del 2024. (Foto: archivo)

Colapinto quiso dar algunas vueltas en la icónica pista de Villa Riachuelo, pero le exigieron una licencia emitida por la Asociación Argentina de Volantes (AAV) que el pilarense no tenía, por lo que debió quedarse con las ganas de manejar. Algo por demás curioso, ya que el actual piloto de Alpine, evidentemente, cuenta con la Súper Licencia de la FIA para competir en la Fórmula 1.

Hace algunos meses, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez se vivió otra situación peculiar con un piloto argentino. Nicolás Varrone, piloto de Cadillac en competencias de resistencia y con recorrido en Fórmula 2, debió pagar un abono para poder realizar un spot publicitario, el cual iba a ser difundido por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Cómo sigue todo para Colapinto

Por lo pronto, en dos fines de semanas, en Melbourne, el argentino vivirá su primera jornada como piloto de reserva de Alpine. Pierre Gasly y Jack Doohan serán los titulares en el equipo francés y mucho se especula con que Colapinto pueda suceder a Doohan después de cinco carreras, que son las que el contrato del australiano abarca. Pero cabe destacar que Doohan tuvo un gran rendimiento en los tests de Bahréin (terminó 12º el viernes) y, si los resultados lo acompañan, Colapinto no tendrá otra que esperar.