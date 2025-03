Boca contactó a un DT para reemplazar a Gago y Riquelme ya recibió una respuesta

Boca sigue en estado de incertidumbre. Tras la dura eliminación en la Copa Libertadores, el equipo logró reponerse con una victoria ante Rosario Central en la Bombonera, pero el futuro de Fernando Gago sigue en duda. Mientras el DT se muestra firme en su postura de continuar, en México aseguran que el Consejo de Fútbol ya se comunicó con un posible reemplazante.

Según informaron en el programa “La Última Palabra” de Fox Sports México, Juan Román Riquelme y su equipo de trabajo sondearon a Antonio Mohamed para conocer su disponibilidad en caso de que Gago deje su cargo. Sin embargo, la respuesta del Turco no fue la que esperaban.

Boca contactó al Turco Mohamed para reemplazar a Gago, pero su respuesta sorprendió a todos. Foto: archivo.

“El Turco Mohamed le dijo que no a Boca Juniors. Habló directamente con la directiva de Toluca y les dio su palabra de que va a cumplir su contrato porque quiere estar ahí”, aseguró el periodista Rubén Rodríguez. Además, cuestionó la gestión de Riquelme y su impacto en el presente del club: “Este Boca no espanta a nadie. Y menos Riquelme, hay que ver los fracasos que tiene. Un gran jugador no siempre es un gran directivo”.

Qué dijeron en México sobre el interés de Boca por Mohamed

Pese a la negativa de Mohamed, la dirigencia xeneize mantiene el plan de buscar un reemplazante si los resultados no acompañan a Gago. Por ahora, el entrenador se aferra a su cargo y lo dejó en claro en la conferencia de prensa posterior al triunfo ante Rosario Central. “Creo que hay que cortar un poco este tema. Mi continuidad nunca estuvo en duda. Hablo con la dirigencia todos los días, con el presidente en muchas ocasiones. Tengo muy clara mi continuidad”, afirmó con firmeza.

Curiosamente, Mohamed siempre expresó su deseo de dirigir a Boca. En 2023, en una entrevista con Ezzequiel en YouTube, se animó a responder sin dudar cuando le preguntaron si aceptaría un llamado de Riquelme. “Sí”, respondió con convicción. Sin embargo, su presente en Toluca lo llevó a priorizar su compromiso con el club mexicano.

Con Gago aún en el cargo y Mohamed descartado, Boca sigue en un limbo. ¿Habrá más candidatos en carpeta? ¿Hasta cuándo se sostendrá la permanencia del actual DT? El futuro xeneize sigue siendo una incógnita.