Qué dice el parte médico del Inter Miami sobre la lesión de Messi que lo dejó sin Selección

El pasado lunes, Lionel Scaloni y todo el cuerpo técnico de la Selección argentina recibió la peor noticia de todas: Lionel Messi no jugará la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay en Montevideo y Brasil en Buenos Aires debido a una molestia en su aductor izquierdo. De esta manera, el capitán de la Albiceleste se suma a la lista de lesionados junto a Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel y Paulo Dybala.

El momento de la lesión del astro rosarino se dio en el partido del pasado domingo entre Inter Miami y Atlanta United por la cuarta fecha de la MLS. El 10, quien había marcado un golazo y estaba siendo la figura de la cancha, recibió un gran pase de Federico Redondo, encaró por afuera, dejó a un rival en el camino y sacó un zurdazo al primer palo que atajó Guzan. Cuando la pelota se fue al córner, el capitán de las Garzas se tocó sutilmente la zona de su aductor izquierdo con la mano e hizo gestos de dolor. De todas maneras siguió jugando y completó los 90 minutos.

Injury report uD83EuDE7A



Read more here: https://t.co/rhRttJDWni pic.twitter.com/NC30CSmQix — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 17, 2025

Tras conocerse la noticia, el elenco estadounidense publicó un parte médico con detalles de la lesión de Leo: “El Inter Miami CF ha proporcionado una actualización sobre la lesión del capitán Leo Messi. Se sometió a una resonancia magnética esta mañana para evaluar la magnitud de la molestia en la región del aductor, que experimentó durante el partido de anoche contra el Atlanta United”, escribió el club en sus redes sociales.

“Los resultados del examen confirmaron la presencia de una lesión de bajo grado en el músculo aductor. Su progreso clínico y respuesta al tratamiento determinarán su disponibilidad para competir”, concluyó el elenco rosa.

El mensaje de Messi tras confirmarse su baja en la Selección

El sentido posteo que compartió Lionel Messi tras confirmarse su ausencia ante Uruguay y Brasil.

Tras confirmarse su ausencia, el ocho veces ganador del Balón de Oro subió una historia a su cuenta de Instagram con un sentido mensaje: “Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre, quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera. Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un chincha más. ¡Vamos, Argentina”.