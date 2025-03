La particular teoría de Gustavo Costas sobre los arbitrajes contra Racing post queja de Boca

El clásico de Avellaneda dejó tela para cortar, no solo por la victoria de Independiente, sino también por el arbitraje de Nicolás Ramírez, que generó el enojo de Gustavo Costas. El DT de Racing apuntó directamente contra la cantidad de infracciones cobradas a favor del Rojo y deslizó una teoría que no pasó desapercibida: la Academia habría sido perjudicado luego de la queja de Boca por los arbitrajes.

"Nos cobraron dos faltas en todo el partido. A Independiente, dieciocho. Todo era foul, foul. Y a nosotros, nada. Hubo dos que fueron alevosos", lanzó Costas en conferencia de prensa. Pero su análisis no terminó ahí. Para el DT, esta situación no es aislada, sino que viene repitiéndose en los últimos encuentros.

"Después del partido de Boca, con San Lorenzo no nos dan un penal clarísimo, contra Huracán el gol estaba en offside. El VAR contra nosotros desaparece. No me gusta poner excusas, pero ayer fue alevoso", agregó el entrenador, dejando entrever que Racing está pagando las consecuencias de las críticas que Boca hizo sobre los arbitrajes en el torneo.

Mirá lo que dijo Costas

El análisis de Costas generó revuelo entre los hinchas y en el mundo del fútbol. Algunos respaldaron su postura y señalaron fallos polémicos en los últimos encuentros de la Academia, mientras que otros lo tildaron de exagerado. En las redes, el debate se encendió con opiniones divididas.

Más allá de la bronca, Racing deberá dar vuelta la página y enfocarse en lo que viene. Con Costas en el banco, el equipo busca recuperarse y pelear arriba. Sin embargo, el DT dejó en claro que no piensa callarse cuando vea algo que considera injusto. ¿Seguirá con sus quejas en los próximos partidos o fue solo un desahogo post clásico?