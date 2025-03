Qué dijo Jack Doohan luego de su accidente en el GP de Australia: "Es un proceso de..."

En su debut como piloto de Fórmula 1, Jack Doohan no tuvo el rendimiento esperado. El piloto australiano, compañero de Franco Colapinto en Alpine, no pudo completar la primera carrera de la temporada 2025 del Gran Circo en el GP de Australia. En la primera vuelta y bajó una lluvia torrencial, el australiano perdió el control de su monoplaza, hizo un trompo y se estrelló contra uno de los muros, lo que obligó a la salida del Safety Car.

Este fue un golpe duro para Doohan, ya que, además de no poder lucirse ante su público, ahora siente la presión de Colapinto, quien podría arrebatarle su asiento si su rendimiento no mejora. Según los rumores, el piloto argentino, oriundo de Pilar, podría reemplazarlo como el segundo piloto de la escudería francesa a partir del Gran Premio de Miami, dado que el australiano solo tiene contrato para las primeras cinco carreras de la temporada.

El choque de Doohan en el GP de Australia

Tras la carrera, el segundo corredor de la escudería francesa habló con los medios de comunicación y se refirió a su frustrante debut en la Máxima Categoría: "Cuando pasé a cuarta marcha perdí el control del auto, así que hay algunas cosas que tendré que entender, porque para mí, eso no fue fuera de lo normal", sentenció.

“Es un proceso de aprendizaje constante, desafortunadamente esto tiene grandes consecuencias, pero definitivamente aprendí y voy a asegurarme de que no vuelva a suceder”, añadió.

¡Hola, Jack! Tras abandonar en la primera vuelta, tranquilidad para Doohan en Australia.



Por último, dejó en claro que son situaciones que pueden suceder, pero que hará todo el esfuerzo para que no vuelva a ocurrir: “Es mi primer accidente en uno de estos coches de F1 , estoy seguro que no será el último, es una forma brutal de pasarlo, pero pasa, somos humanos. No quería que pasara, pero pasó. Así que lo acepté y no busco excusas para otros pilotos ni nada por el estilo. Cometí este error, lo acepto y espero recuperarme", cerró Doohan.