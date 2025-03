Qué dijo Flavio Briatore después del accidente de Doohan en la primera vuelta: “No es un buen…”

No fue el comienzo ideal. Mucha expectativa era la que había alrededor del inicio de temporada de la Fórmula 1, pero Alpine F1 Team, el equipo que tiene a Franco Colapinto como piloto de reserva, no se irá del Gran Premio de Australia con una sonrisa. Sin embargo, pese al accidentado desempeño, Flavio Briatore quiso transmitir tranquilidad.

El Gran Premio de Australia, el primero de la temporada, acumuló malas noticias para Alpine. Jack Doohan se accidentó en la primera vuelta de la carrera: sin buena temperatura en sus neumáticos, resbaló en el húmedo pavimento y estrelló el A525 contra el muro. El accidente se da en un contexto en el que Doohan corre con una sabida presión fruto de tener a Colapinto en su equipo, con el apoyo de Briatore y a la espera de cualquier oportunidad

“Desafortunadamente, este aprendizaje tiene grandes consecuencias. Pero definitivamente he aprendido y voy a asegurarme de que no vuelva a suceder”, explicó Doohan luego de la carrera. Para Alpine, a lo suyo se sumó que, luego, Pierre Gasly, el otro piloto titular, no pudo mejorar su buena posición de largada (9º) y, de hecho, quedó apenas fuera de la zona de puntos, en la 11º posición.

El modelo A525 de Alpine había mostrado grandes condiciones en los tests de pretemporada, por eso, cero puntos en la primera carrera es algo lejos del objetivo. A eso se refirió el asesor ejecutivo Flavio Briatore, que se expresó en redes sociales tras el Gran Premio de Melbourne.

“No es un buen comienzo de la temporada, pero nos mantenemos positivos y esperamos la próxima semana en China”, escribió el francés, intentando llevar calma a un equipo que no ha podido escapar al ruido de la presencia de Colapinto, mientras se especula, ya no solo en Argentina sino en Australia, con que Doohan podría dejar su asiento después del Gran Premio de Arabia Saudita, ya que su contrato original abarcaba solo seis carreras.